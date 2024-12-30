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31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü, tam gün mü? İşte, İstanbul Valiliği duyurdu!
Giriş Tarihi: 30.12.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
21:52
31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü, tam gün mü? İşte, İstanbul Valiliği duyurdu!
2025 yılı için geri sayım başlıyor. Yeni yıla girmemize bir gün kala yılbaşı planlarını yapan öğrenciler resmî tatil takvimi için MEB'e yöneldi. 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Yeni yıldan bir gün önce okullarda eğitim olup olmayacağı ise hem veliler hem de öğrencilerin planlarını hazırlanmasında büyük rol oynuyor. Resmi tatilin 1 Ocak öncesinde başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki; 31 Aralık Salı okullar tatil mi, yarın okul var mı, ders işenecek mi?