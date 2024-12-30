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Haberler Yaşam 31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü, tam gün mü? İşte, İstanbul Valiliği duyurdu!
Giriş Tarihi: 30.12.2024 21:51 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 21:52

31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar yarım gün mü, tam gün mü? İşte, İstanbul Valiliği duyurdu!

2025 yılı için geri sayım başlıyor. Yeni yıla girmemize bir gün kala yılbaşı planlarını yapan öğrenciler resmî tatil takvimi için MEB'e yöneldi. 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Yeni yıldan bir gün önce okullarda eğitim olup olmayacağı ise hem veliler hem de öğrencilerin planlarını hazırlanmasında büyük rol oynuyor. Resmi tatilin 1 Ocak öncesinde başlayıp başlamayacağı merak konusu oldu. Peki; 31 Aralık Salı okullar tatil mi, yarın okul var mı, ders işenecek mi?

31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık’ta okullar yarım gün mü, tam gün mü? İşte, İstanbul Valiliği duyurdu!

2025 için geri sayım başladı. Yeni yıldan önce tatil planları hazırlayan ve dinlenmek isteyen öğrenciler okullarda tatil olup olmayacağını merakla bekliyor.Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak'ın ardından gözler bir önceki güne çevrildi. Peki; 31 Aralık Salı tatil mi, yarım gün mü? İşte 2025 resmi tatil detayları...

31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık’ta okullar yarım gün mü, tam gün mü? İşte, İstanbul Valiliği duyurdu!

SON DAKİKA: VALİLİK AÇIKLADI!

İstanbul Valiliği: 31 Aralık Salı Günü ilimizde yaşanması muhtemel trafik yoğunluğu ve alınacak güvenlik tedbirleri nedeniyle, resmi özel tüm okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızın eğitim öğretim faaliyetlerini saat 16.00'ya kadar tamamlamalarına karar verilmiştir.

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31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık’ta okullar yarım gün mü, tam gün mü? İşte, İstanbul Valiliği duyurdu!

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Sadece yılın ilk günü; 1 Ocak tarihi tatil kapsamında yer alıyor.

31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık’ta okullar yarım gün mü, tam gün mü? İşte, İstanbul Valiliği duyurdu!

31 ARALIK YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Dolayısı ile okullar tatil olmayacak ve dersler normal akışında devam edecek.

31 Aralık okullar tatil mi? 31 Aralık’ta okullar yarım gün mü, tam gün mü? İşte, İstanbul Valiliği duyurdu!

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

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