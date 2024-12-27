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31 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2025 Yılbaşı tatilinde okul var mı?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024
16:49
31 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2025 Yılbaşı tatilinde okul var mı?
2025 yılına geri sayım başladı. Sayılı günlerin kaldığı yeni yıl öncesinde yılbaşı tatili planlarını yapanlar arasında öğrenciler de var. Bu noktada gözler MEB kanallarına dönüyor. 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü gibi sorular araştırmalara konu oldu. 1 Ocak öncesinde resmi tatil başlayacak mı merak konusu. Peki; 31 Aralık Salı okullar tatil mi, ders var mı?