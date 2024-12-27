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Haberler Yaşam 31 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2025 Yılbaşı tatilinde okul var mı?
Giriş Tarihi: 27.12.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 16:49

31 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2025 Yılbaşı tatilinde okul var mı?

2025 yılına geri sayım başladı. Sayılı günlerin kaldığı yeni yıl öncesinde yılbaşı tatili planlarını yapanlar arasında öğrenciler de var. Bu noktada gözler MEB kanallarına dönüyor. 31 Aralık okullar tatil mi, yarım gün mü gibi sorular araştırmalara konu oldu. 1 Ocak öncesinde resmi tatil başlayacak mı merak konusu. Peki; 31 Aralık Salı okullar tatil mi, ders var mı?

31 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2025 Yılbaşı tatilinde okul var mı?

31 Aralık okullar tatil mi öğrenci, öğretmen ve velilerin gündeminde. Çarşamba gününe denk gelen 1 Ocak tarihinin resmi tatil kapsamında olması nedeniyle gözler bir önceki güne döndü. İşte, 2025 yılbaşı tatili hakkında merak edilenler...

31 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2025 Yılbaşı tatilinde okul var mı?

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Sadece yılın ilk günü; 1 Ocak tarihi tatil kapsamında yer alıyor.

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31 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2025 Yılbaşı tatilinde okul var mı?

31 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?

MEB ile takip edilen okulların tatil günleri yılbaşı öncesinde de gündemde.

Ancak 31 Aralık tarihinin tatil kapsamında olmaması nedeniyle okullar da salı günü normal ders düzenine devam edecek.

31 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2025 Yılbaşı tatilinde okul var mı?

1 Ocak Çarşamba günü okullar tatil olacak perşembe günü dersler yeniden başlayacak.

31 ARALIK SALI OKULLAR TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ? 2025 Yılbaşı tatilinde okul var mı?

2025 RESMİ TATİL GÜNLERİ

Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

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