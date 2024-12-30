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31 Aralık Salı AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba AVM'ler kapalı mı, saat kaçta açılıyor?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 19:14
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
19:15
31 Aralık Salı AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba AVM'ler kapalı mı, saat kaçta açılıyor?
1 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk günü resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olacak. Tatil gününde alışverişlerini gerçekleştirmek ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 2025 yılının ilk günü hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık gecesi ise Salı günü olacak. Peki 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte yılbaşı AVM çalışma saatleri