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Haberler Yaşam 31 Aralık Salı AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba AVM'ler kapalı mı, saat kaçta açılıyor?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 19:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 19:15

31 Aralık Salı AVM'ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba AVM'ler kapalı mı, saat kaçta açılıyor?

1 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk günü resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olacak. Tatil gününde alışverişlerini gerçekleştirmek ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 2025 yılının ilk günü hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık gecesi ise Salı günü olacak. Peki 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte yılbaşı AVM çalışma saatleri

31 Aralık Salı AVM’ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba AVM’ler kapalı mı, saat kaçta açılıyor?

1 Ocak AVM açılış kapanış saatleri gündeme geliyor. Bu yıl yılbaşı resmi tatili Çarşamba gününe denk geliyor. Alışveriş yapmak ve çeşitli aktiviteler için alışveriş merkezlerine gidecekler çalışma saatlerini araştırmaya başladı. Peki 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı?

31 Aralık Salı AVM’ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba AVM’ler kapalı mı, saat kaçta açılıyor?

1 OCAK'TA AVM'LER AÇIK MI?
1 Ocak 2025 yılbaşı bu sene Çarşamba gününe denk geliyor. AVM'ler normal şartlarda 10:00 ila 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak alışveriş merkezlerinin mesai saatleri resmi tatillerde farklılık gösterebiliyor.

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31 Aralık Salı AVM’ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba AVM’ler kapalı mı, saat kaçta açılıyor?

1 Ocak günü genelde AVM'ler açık olmaktadır ancak çalışma saatlerinde değişiklikler olabiliyor. Alışveriş merkezlerinin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında resmi tatil günlerindeki açılış kapanış saatleri paylaşılıyor.

31 Aralık Salı AVM’ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba AVM’ler kapalı mı, saat kaçta açılıyor?

YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN 2025?
Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

31 Aralık Salı AVM’ler açık mı? 1 Ocak Çarşamba AVM’ler kapalı mı, saat kaçta açılıyor?

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil kapsamında değerlendirilmiyor. Sadece yılın ilk günü; 1 Ocak tarihi tatil kapsamında yer alıyor.

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