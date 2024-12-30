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31 Aralık ve 1 Ocak'ta AVM'ler kapalı mı, saat kaçta açılacak? İşte yılbaşı AVM çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 30.12.2024 21:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
21:56
31 Aralık ve 1 Ocak'ta AVM'ler kapalı mı, saat kaçta açılacak? İşte yılbaşı AVM çalışma saatleri
1 Ocak Çarşamba günü yeni yılın ilk günü resmi tatil olması sebebiyle birçok kurum kapalı olacak. Tatil gününde alışverişlerini gerçekleştirmek ve etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. 2025 yılının ilk günü hafta içi Çarşamba gününe denk geliyor. 31 Aralık gecesi ise Salı günü olacak. Peki 1 Ocak'ta AVM'ler açık mı, kapalı mı? İşte yılbaşı AVM çalışma saatleri