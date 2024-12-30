Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT-Havale hesaba geçer mi?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:57

31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT-Havale hesaba geçer mi?

Yılbaşı için geri sayım sürerken 31 Aralık bankalar çalışıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak Çarşamba resmî tatiller kapsamında kurum ve kuruluşlar çalışmalarına ara verecek. Resmî tatilin hafta içine gelmesinden dolayı bankaların durumu sorgulanıyor. Yılbaşı öncesi bankacılık işlemlerinde planlar yapanlar araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 31 Aralık yılbaşında bankalar tatil mi, kapalı mı? İşte detaylar

31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT-Havale hesaba geçer mi?

Resmi tatillerde kapalı olan bankaların bu yılbaşında da çalışma şekli araştırılıyor. 31 Aralık Salı gecesini 1 Ocak Çarşamba gününe bağlayan yılbaşı coşkuyla kutlanacak. Para çekme, para yatırma gibi işlemleri olanlar bankalar açık olup olmayacağını sorguluyor. Peki, 31 Aralık'ta bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?

31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT-Havale hesaba geçer mi?

YARIN (31 ARALIK) BANKALAR TATİL Mİ?
31 Aralık yarın bankalar tatil olmayacak. Şubeler hizmet vermeye devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT-Havale hesaba geçer mi?

1 OCAK'TA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
1 Ocak 2025 resmi tatil olduğundan dolayı bankalar kapalı olacak.

31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT-Havale hesaba geçer mi?

2025 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı – 1 Ocak 2025, Çarşamba

Ramazan Bayramı Arifesi – 29 Mart 2025, Cumartesi

Ramazan Bayramı 1. Günü – 30 Mart 2025, Pazar

Ramazan Bayramı 2. Günü – 31 Mart 2025, Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Günü – 1 Nisan 2025, Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – 23 Nisan 2025, Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü – 1 Mayıs 2025, Perşembe

31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT-Havale hesaba geçer mi?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı

Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,

Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,

Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,

Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,

Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,

Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,

Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,

Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba

SON DAKİKA