31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT-Havale hesaba geçer mi?

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – 19 Mayıs 2025, Pazartesi
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
Kurban Bayramı Arifesi-5 Haziran 2024, Perşembe,
Kurban Bayramı 1. Günü-6 Haziran 2024, Cuma,
Kurban Bayramı 2. Günü-7 Haziran 2024, Cumartesi,
Kurban Bayramı 3. Günü-8 Haziran 2024, Pazar,
Kurban Bayramı 4. Günü-9 Haziran 2024, Pazartesi,
Demokrasi ve Millî Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı,
Zafer Bayramı – 30 Ağustos 2025, Cumartesi,
Cumhuriyet Bayramı – 29 Ekim 2025, Çarşamba