31 Aralık’ta bankalar açık mı? Yılbaşında bankalar tatil mi, çalışıyor mu, EFT-Havale hesaba geçer mi?

Resmi tatillerde kapalı olan bankaların bu yılbaşında da çalışma şekli araştırılıyor. 31 Aralık Salı gecesini 1 Ocak Çarşamba gününe bağlayan yılbaşı coşkuyla kutlanacak. Para çekme, para yatırma gibi işlemleri olanlar bankalar açık olup olmayacağını sorguluyor. Peki, 31 Aralık'ta bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar açık?