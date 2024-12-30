31 Aralık’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu?

Yılbaşında hastaneler açık mı, tatil mi sorusu için araştırmalar başladı. Resmi tatillerde devlet hastanelerinin poliklinikleri zorunlu şekilde kapalı olurken, sadece acil bölümlerimde işlem yapılmakta. Tedavi olmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Yılbaşında hastaneler tatil mi, çalışıyor mu? İşte detaylar…