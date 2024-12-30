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Haberler Yaşam 31 Aralık’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 10:40

31 Aralık’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu?

31 Aralık'ta hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığı sorgulanıyor. Yılbaşı için geri sayım başladı. 31 Aralık gecesini 1 Ocak'a bağlayan gece 2025 yılına giriş kutlanacak. 1 Ocak Çarşamba gününün resmi tatil olması ve hafta içine gelmesi sebebiyle bu günlerde sağlık sorunu nedeniyle hastane gidecek olan vatandaşlar, yılbaşında hastaneler açık mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 31 Aralık yılbaşında hastaneler tatil mi, kapalı mı?

31 Aralık’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu?

Yılbaşında hastaneler açık mı, tatil mi sorusu için araştırmalar başladı. Resmi tatillerde devlet hastanelerinin poliklinikleri zorunlu şekilde kapalı olurken, sadece acil bölümlerimde işlem yapılmakta. Tedavi olmak isteyen vatandaşlar araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Yılbaşında hastaneler tatil mi, çalışıyor mu? İşte detaylar…

31 Aralık’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu?

31 ARALIK'TA HASTANELER VE SAĞLIK OCAĞI AÇIK MI?

31 Aralık tarihi resmi tatil olmadığı için hastaneler ve sağlık ocakları açık olacak ve normal saatlerinde hizmet vermeye devam edecekler.

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31 Aralık’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu?

1 OCAK HASTANELER TATİL Mİ?

1 Ocak gününde ise resmi tatil olacak. Sadece acil poliklinikleri ile nöbetçi eczaneler açık olacak sağlık sektöründe açık olacak.

31 Aralık’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu?

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31 Aralık’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık mı? Yılbaşında hastaneler ve sağlık ocakları tatil mi, çalışıyor mu?

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