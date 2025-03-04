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Haberler Yaşam 32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI: Polis Akademisi polislik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 16:28 Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 16:28

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI: Polis Akademisi polislik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

32. Dönem POMEM için ön başvurular, 21 Kasım - 09 Aralık 2024 tarihleri arasında alındı ve başvuru sonuçları 11 Aralık'ta açıklandı. 167.692 adayın başvuruda bulunduğu bu süreçte, 84.807 aday sınav aşamalarına katılma hakkı kazandı ve sınav süreci başladı. Şimdi ise adayların sonuçların ilan edilmesini dört gözle bekliyor. Peki, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak?

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI: Polis Akademisi polislik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) öğrenci alımında sona yaklaşıldı. 2025 yılı için POMEM'e, KPSS puan türüne göre başvurular kabul edilecek ve toplamda 12 bin kadın ve erkek öğrenci alımı gerçekleştirilecek. POMEM sınavlarına ise 84 bin 807 aday katılacak. Peki, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM sonuçları ne zaman ve nereden açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI: Polis Akademisi polislik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi tarafından düzenlenen 32. dönem POMEM sınavları, 20 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan duyuru ile başlamıştı. POMEM sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair henüz bir açıklama yapılmadı, ancak önceki 31. dönem POMEM sınav sonuçları göz önünde bulundurulduğunda, 32. dönem POMEM sonuçlarının Mart ayı sonunda veya Nisan ayı başında adayların erişimine sunulması bekleniyor.

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32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI: Polis Akademisi polislik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

SONUÇLAR NEREDEN AÇIKLANACAK?
32. dönem POMEM sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde, www.pa.edu.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI: Polis Akademisi polislik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

84.807 ADAY KATILACAK!

Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği'ne göre değerlendirilen aday başvuruları sonucunda toplam 84.807 aday sınav aşamalarına katılmaya hak kazandı.

Bunlardan 335'i şehit veya vazife malulü olanların eşleri veya çocukları statüsünde yer alıyor. Adaylar arasında lisans mezunu olan 46.480 erkek ve 37.813 kadın ile önlisans mezunu 50.223 erkek ve 33.176 kadın bulunuyor. Genel toplamda ise 167.692 aday başvuruda bulundu.

32. DÖNEM POMEM SONUÇLARI: Polis Akademisi polislik sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve nereden açıklanacak?

POMEM ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Lisans, önlisans mezunu ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12.04.1991 tarihli ve 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin 1'inci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarından lisans mezunları için 2023 veya 2024 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları için 2024 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1995 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,