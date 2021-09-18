33 yıllık aile hasreti Müge Anlı'da son buldu! Vedat Alexander ailesine kavuştu... "Üzüntüden kendimi bıçakladım..."

Kendisinden iki yaş büyük ablası Hülya ile birlikte 20 Mayıs 1988'de İzmir'de cami önüne bırakıldıktan sonra Alman bir aileye evlatlık verilen 35 yaşındaki Vedat, atv'deki "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılarak gerçek anne ve babasını buldu.