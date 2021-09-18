33 yıllık aile hasreti Müge Anlı'da son buldu! Vedat Alexander ailesine kavuştu... "Üzüntüden kendimi bıçakladım..."

Faili meçhul olaylar ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... İzmir'de, 33 yıl önce ablasıyla birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Alexander 'ın aile hasreti, Müge Anlı'nın programında son buldu. Annesi, babası ve 19 kardeşiyle buluşan genç adam, "Hayatım boyunca bu anı bekledim" dedi. Baba Adil Yaman ise "Üzüntüden kendimi bıçaklamıştım. O yaralı halde İzmir'e iş bulmaya gitmiştim" diye konuştu...