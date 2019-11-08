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33 yıllık sırdaşı konuştu: Ben ölürsem onlar da ölmeli

33 yıllık sırdaşı konuştu: Ben ölürsem onlar da ölmeli

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden birinin diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi. Bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi. Ayrıca 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü. Ayrıca, Oya Yetişkin'in 33 yıllık arkadaşı ve sırdaşı Serpil Alkan, önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





