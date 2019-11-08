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33 yıllık sırdaşı konuştu: Ben ölürsem onlar da ölmeli

İstanbul'un Fatih ilçesinde, 4 kardeşin siyanürle ölümüyle ilgili soruşturma devam ederken, yapılan incelemelerde yeni bir bulguya rastlandı. Kardeşlerden birinin diğerlerinden daha sonra öldüğü belirlendi. Bu nedenle önce kardeşlerine meyve suyu içinde siyanür verdiği daha sonra kendisinin içtiği iddia edildi. Ayrıca 'Dikkat siyanür var' notunun da Oya Yetişkin tarafından yazılmış olabileceği öne sürüldü. Ayrıca, Oya Yetişkin'in 33 yıllık arkadaşı ve sırdaşı Serpil Alkan, önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:31 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 09:44
33 yıllık sırdaşı konuştu: Ben ölürsem onlar da ölmeli

OYA YETİŞKİN - 'KARDEŞLERİNE BAKIYORDU'

Serpil Alkan, birlikte ölüme giden kardeşlerin tek tek özelliklerini anlattı: "Oya benden 5 yaş küçüktü. 1986 yılında tanıdım, 18 yaşına yeni girmişti. Aynı yıl birlikte yaşadıkları anneannesi pencereden atlayıp intihar etmişti.

33 yıllık sırdaşı konuştu: Ben ölürsem onlar da ölmeli

Annesi kolundan tutup Cengiz Özer'in yanına getirdi. Kızımı dansçı yapın diye. Birlikte Cengiz Özer'in ekibinde şarkılar söyleyip dans ediyorduk. Alışveriş yapmayı çok severdi, hiç para biriktirmezdi. Annesi elindeki parayı hep alırdı.

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33 yıllık sırdaşı konuştu: Ben ölürsem onlar da ölmeli

Kızına kötü davranırdı. Diğer kardeşlerine ve eve bakıyordu. İlk tanıdığım yaşlardan itibaren psikolojik tedavi görüyordu, ilaçlar kullanıyordu. Ek para kazanmak için modellik yapıyordu. Asabi biriydi, çabuk sinirlenirdi. Modellik dışında sporla da uğraşıyordu. Karate ve aerobik dersleri veriyordu."

33 yıllık sırdaşı konuştu: Ben ölürsem onlar da ölmeli

KAMURAN YETİŞKİN - 'ÇOK GÜZEL SESİ VARDI'

"Gençliğinde şarkıcılık yapıyordu. Diğer kardeşlerine göre daha olgundu. Bana 'abla' derdi. Evlerine çok giderdim, birlikte kalırdık. Neşe dolu bir insandı, ancak geçim sıkıntıları nedeniyle üzülüyordu.

33 yıllık sırdaşı konuştu: Ben ölürsem onlar da ölmeli

Yaşı ilerleyince ve annesi ölünce ağır depresyon geçirdi. Evden dışarı çıkmıyordu. Kilosundan dolayı sahne onu kaldırmıyordu. Bana 'İş bul birlikte sahneye çıkalım' diyordu. Çok güzel bir sesi vardı. En son geçen hafta konuştum. Erkek kardeşlerinin çalışmamasından şikâyetçiydi."

33 yıllık sırdaşı konuştu: Ben ölürsem onlar da ölmeli

CÜNEYT YETİŞKİN - 'ANNESİ EN ÇOK ONU SEVERDİ'

"Anne Safiye hanım en çok Cüneyt'i severdi. Onu sakınırdı, dışarı bile göndermezdi. Bu nedenle evden dışarı çıkmayan, asosyal bir kişi oldu. Ben dışarı çık, gez, gör derdim. Ama sürekli evde bilgisayar başında dururdu.

33 yıllık sırdaşı konuştu: Ben ölürsem onlar da ölmeli

Saçları çok erken beyazladı. Çok bakımsızdı. Annesi onu askere göndermemiş. Bu nedenle asker kaçağıydı. Korkusundan bir yere gitmezdi. Yakalanırım diye abisi Yaşar'ın kimliğini kullanırdı bir yere gittiğinde. Korkak bir çocuktu, hayatında hiç çalışmadı. Hiç arkadaşı yoktu. Seni askeriyeye şikâyet edeceğim diye takılırdım. Bir odaya kapanır, konuşmazdı bile."

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