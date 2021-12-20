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Haberler Yaşam 36 yıl hapisle aranıyordu: Saklandığı yer şoke etti!
Giriş Tarihi: 20.12.2021 14:53 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 15:22

36 yıl hapisle aranıyordu: Saklandığı yer şoke etti!

Konya'da 'yağma' suçundan 27 kaydı ve 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Burak Kondu (31), evine düzenlenen operasyonda, dolabın gizli bölmesinde yakalandı.

DHA
36 yıl hapisle aranıyordu: Saklandığı yer şoke etti!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' suçundan poliste 27 kaydı olan ve aynı suçtan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan Burak Kondu için yakalama kararı verilmesinin ardından çalışma başlattı.

36 yıl hapisle aranıyordu: Saklandığı yer şoke etti!

15 gün teknik ve fiziki takip yapan ekipler, sürekli adres değiştiren Kondu'nun, Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi'nde kaldığı eve operasyon düzenledi.

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36 yıl hapisle aranıyordu: Saklandığı yer şoke etti!

Kondu, polisin geldiğini görüp, saklandığı dolabın gizli bölmesinde yakalandı. Burak Kondu, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

36 yıl hapisle aranıyordu: Saklandığı yer şoke etti!

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