36 yıl hapisle aranıyordu: Saklandığı yer şoke etti!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'yağma' suçundan poliste 27 kaydı olan ve aynı suçtan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası onanan Burak Kondu için yakalama kararı verilmesinin ardından çalışma başlattı.