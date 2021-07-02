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Haberler Yaşam 360 tonluk kaya, çelik kazıklarla sabitlenecek! Büyük tehlike oluşturuyor
Giriş Tarihi: 02.07.2021 11:15 Güncelleme Tarihi: 02.07.2021 11:16

360 tonluk kaya, çelik kazıklarla sabitlenecek! Büyük tehlike oluşturuyor

Sümela Manastırı'nın restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması kapsamında manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle sabitlendi. Kaya blokunda devam eden risk nedeniyle ilave tedbir alınması kararlaştırıldı. Manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek.

360 tonluk kaya, çelik kazıklarla sabitlenecek! Büyük tehlike oluşturuyor

Türkiye'nin önemli tarihi, turistik ve inanç mekanlarından olan, yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan, Trabzon'un Maçka ilçesi Karadağ eteklerindeki Sümela Manastırı, 5 yıl aradan sonra dün ziyarete açıldı.

360 tonluk kaya, çelik kazıklarla sabitlenecek! Büyük tehlike oluşturuyor

Restorasyon, çevre düzenlemesi, kayalıkların jeolojik ve jeoteknik bakımdan araştırılması ve güçlendirilmesi çalışması kapsamında manastır girişinde tehlike oluşturan 360 tonluk kaya kütlesi, çelik ağ ile bohçalama yöntemiyle yerine sabitlendi. Ancak kaya blokunda devam eden risk nedeniyle yeni tedbir alınması kararlaştırıldı.

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360 tonluk kaya, çelik kazıklarla sabitlenecek! Büyük tehlike oluşturuyor

Manastırın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku, 16 metrelik çelik kazıklarla yamaca sabitlenecek. Çalışma, ziyaret saatleri dışında gerçekleştirilecek.

360 tonluk kaya, çelik kazıklarla sabitlenecek! Büyük tehlike oluşturuyor

Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mustafa Asan, Sümela Manastırı'nın giriş kapısının üzerinde yer alan kaya bloku için çalışma yapılacağını belirterek, "Kaya bloku çelik ağla bohçalanarak bulunduğu alana sabitlenmişti. O kaya blokunun şimdi 16 metre çelik kazıklarla sabitlenmesi yapılacak. Bu işlem ziyaretçi saatleri dışında gerçekleştirilecek" diye konuştu.

360 tonluk kaya, çelik kazıklarla sabitlenecek! Büyük tehlike oluşturuyor

PROF. DR. BEKTAŞ: ALAN SÜREKLİ GÖZLENMELİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) emekli öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş ise kaya düşmesinin jeolojik olay olduğunu ve bunun önüne geçmenin mümkün olmadığını söyledi. Bektaş, "Sümela Manastırı'nın bulunduğu alan doğal kaya düşmelerinin oluşturduğu mağaralardan meydana geldi.

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