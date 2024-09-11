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Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:27 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 15:28

3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 ek gösterge gelişmeleri 2024 yılının son çeyreğinde yakından takip ediliyor. Yaklaşık 6 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge görüşmeleri için bekleyiş başladı. Geçtiğimiz sene öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire için kabul edilen düzenleme hayat geçirildiğinde memur ve memur emeklileri yararlanacak. Memur aylığı, emekli maaşı ve ikramiye gibi birçok konuya yansıyacak gelişme için bekleyiş başladı. Peki 3600 gösterge çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

Torba Yasa'nın Meclis süreci devam ederken 3600 ek gösterge için bekleyiş başladı. Torba Kanun ile hayata geçirilmesi ön görülen gelişmelerden biri olan ek gösterge yakından takip ediliyor. İşte 3600 ek gösterge son durum

3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE MECLİS'E TAŞINDI!
3600 ek gösterge konusu Türkiye Büyük Millet Meclisine taşındı. Konya milletvekili Barış Bektaş, 3600 ek gösterge konusunda Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan tarafından cevaplandırılmak üzere soru önergesi verdi.

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3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:
"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."
Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?
Torba yasa ile birlikte 90 bin taşerona kadro, 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak atılacak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da yer alıyor mu?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.
Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

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