Giriş Tarihi: 11.09.2024 15:27
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
15:28
3600 EK GÖSTERGE GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis'ten geçti mi, Torba Yasa’da yer alıyor mu?
3600 ek gösterge gelişmeleri 2024 yılının son çeyreğinde yakından takip ediliyor. Yaklaşık 6 milyon memuru ilgilendiren ek gösterge görüşmeleri için bekleyiş başladı. Geçtiğimiz sene öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire için kabul edilen düzenleme hayat geçirildiğinde memur ve memur emeklileri yararlanacak. Memur aylığı, emekli maaşı ve ikramiye gibi birçok konuya yansıyacak gelişme için bekleyiş başladı. Peki 3600 gösterge çıktı mı, Meclis'ten geçti mi, kimlere verilecek?