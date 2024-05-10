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3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024
10:25
3600 Ek gösterge kamu çalışanlarının gündemde! Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bunun ardından gözler Meclis'e çevrilmişti. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, son durum ne?