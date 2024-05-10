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Haberler Yaşam 3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, son durum ne?
Giriş Tarihi: 10.05.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 10:25

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa'da var mı, son durum ne?

3600 Ek gösterge kamu çalışanlarının gündemde! Bakan Işıkhan konu hakkında "Birinci döneme yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini en yakın zamanda hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bunun ardından gözler Meclis'e çevrilmişti. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 Ek gösterge, Torba Yasa maddeleri ile birlikte yeniden gündemde. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme için gözler resmi açıklamalara çevrildi. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarda bulunduğu konu hakkında gelişmeleri yakından takip eden Kamu çalışanları "3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek?" sorularına yanıt arıyor. İşte, güncel son durum…

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Memurların aylık maaşları, emekli olduktan sonra alacakları aylıkların ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde ek gösterge önemli bir unsurdur.

Ek göstergenin yüksek olması emekli aylığı ve emekli ikramiyesinin de yüksek olacağı anlamına geliyor. Bu nedenle memurlar bulunmuş oldukları unvanlarının 1. derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istiyor.

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3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesiyle yaklaşık 5,3 milyon memuru ilgilendiren yasa, memurların unvan, görev sorumluluk ve hizmet, maaş hesaplarında büyük role sahip olacak.

Daha önce açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başuzmanı Karakaş, 3600 ek göstergeyle ilgili "1'inci dereceye yükselen memurların 30 yıllık hizmet süresini doldurdukları takdirde emeklilik maaşlarına en az 4 bin 500 lira, emeklilik ikramiyelerine ise en az 150 bin liralık bir yansıma olacağını söyleyebiliriz" dedi.

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE 2. TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Yeni torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor.

3600 EK GÖSTERGE GÜNDEMDE | 3600 ek gösterge ne zaman verilecek, Torba Yasa’da var mı, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNCEL SON DURUM

3600 ek gösterge, devlet memurları için büyük bir beklenti konusu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, bu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişme, özellikle birinci döneme yükselen devlet memurlarını yakından ilgilendiriyor.

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