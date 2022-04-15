Haberler Yaşam 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

Giriş Tarihi: 15.04.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 12:07

3600 ek gösterge son durum gelişmeleri ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt verildi. 3600 ve EYT konusunda son adımlar atılıyor. Ek gösterge ardından EYT konusu da meclisteki yerini alacak. Her iki konuda da masada çeşitli formüller yer alırken vatandaşların odağına 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri yer alıyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge haberleri…