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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri
Giriş Tarihi: 15.04.2022 12:06 Güncelleme Tarihi: 15.04.2022 12:07

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

3600 ek gösterge son durum gelişmeleri ilgiyle takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından "3600 ek gösterge ne zaman çıkacak" sorusuna yanıt verildi. 3600 ve EYT konusunda son adımlar atılıyor. Ek gösterge ardından EYT konusu da meclisteki yerini alacak. Her iki konuda da masada çeşitli formüller yer alırken vatandaşların odağına 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri yer alıyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge haberleri

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin geçtiğimiz günlerde yaptığı ''3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek'' açıklamasıyla 3600 ek gösterge son durumu açıklamış oldu. Açıklamanın ardından gündeme gelen ''3600 ek gösterge nedir'' sorusu yanıt arıyor. Peki, 3600 ek gösterge çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge son dakika haberleri…

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-SEN ile yaptığı görüşmelerin ardından 4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi'nin açılışında konuştu. Bilgin, kamudaki memur, işçi ve emeklilere Temmuz ayında enflasyon farkı vermek için düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

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3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

3600 ek göstergenin çıkacağı tarih henüz netlik kazanmasa da Bakan Bilgin, mayısı işaret etti:

"3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir. Sözleşmeli personel statüsü var. Bir şekilde isteğe bağlı olarak düzenlemek istiyoruz.

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

Türkiye modernleşmesini başka bir anlamda gerçekleştirmek üzeredir. Başkanlık sistemi çok önemli bir siyasal projedir. Bunun gerçekleşmesi çok önemlidir. Anayasa'nın değişmesi gerekmektedir. Çalışanların hukukunu daha iyi koruyan kapsamlı bir değişime ihtiyaç var."

3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 ek gösterge son dakika haberleri

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir.

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