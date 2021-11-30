3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bugün konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Bilgin "Emeklilik sistemi ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlemesi gündemimizdedir. Bu gündemin gereğini yapacağız" ifadelerini kulanarak konuya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Öte yandan vatandaşlar "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri...