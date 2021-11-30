3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

"HAYAT STANDARDI EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KORUNMALI"

"İnsanların sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri ciddi bir sorundur ve biz bu sorunu çözeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Bakan Bilgin, sosyal alanda piyasa mekanizmasının meydana getirdiği sorunları aşacak sosyal devlet uygulamalarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, "Bu sosyal devlet uygulamalarının kullanacağı araçlar da sosyal politika araçlarıdır. Türkiye özellikle pandemi sürecinin meydana getirdiği sorunları ile baş etmek için de daha çok sosyal politikalara önem vermektedir. Nitekim geçtiğimiz dönemde yaptığımız toplu sözleşmeler, o günün şartları içerisinde oldukça büyük memnuniyet oluşturmuştur.