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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 30.11.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 16:40

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge gelişmeleri milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bugün konuyla ilgili bir açıklama geldi. Bakan Bilgin "Emeklilik sistemi ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlemesi gündemimizdedir. Bu gündemin gereğini yapacağız" ifadelerini kulanarak konuya yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Öte yandan vatandaşlar "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri...

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge son gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in ilk olarak geçtiğimiz ay düzenlenen toplu sözleşme zammı görüşmelerinde dile getirdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2022 yılı içerisinde çözülmesi talimatını verdiği ek gösterge artışı ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bakan Bilgin bugün yaptığı açıklamada söz konusu yasa için çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Peki, 3600 ek gösterge nedir, son durum ne, ne zaman çıkacak? İşte 3600 ek gösterge ile ilgili gelişmeler...

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

SON DAKİKA HABERİ | EMEKLİLİK SİSTEMİ VE 3600 EK GÖSTERGE İÇİN KURUL ÇALIŞMALARI TAMAMLADI

Vedat Bilgin, bakanlık içindeki kurulun çalışmaları tamamladığını, bundan sonraki süreçte diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşme yapılacağını söyledi.

Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında bir etkinlikte konuşan Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

"HAYAT STANDARDI EMEKLİ OLDUKTAN SONRA KORUNMALI"

"İnsanların sahip oldukları hayat tarzını emekli olduktan sonra kaybetmeleri ciddi bir sorundur ve biz bu sorunu çözeceğiz" diyerek sözlerine devam eden Bakan Bilgin, sosyal alanda piyasa mekanizmasının meydana getirdiği sorunları aşacak sosyal devlet uygulamalarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bakan Bilgin, "Bu sosyal devlet uygulamalarının kullanacağı araçlar da sosyal politika araçlarıdır. Türkiye özellikle pandemi sürecinin meydana getirdiği sorunları ile baş etmek için de daha çok sosyal politikalara önem vermektedir. Nitekim geçtiğimiz dönemde yaptığımız toplu sözleşmeler, o günün şartları içerisinde oldukça büyük memnuniyet oluşturmuştur.

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

"ÖNCELİKLİ MESELEMİZ 3600 EK GÖSTERGE MESELESİDİR"

O sözleşmenin içerisinde daha yerine getireceğimiz sözleşmenin maddesi haline gelmiş konular vardı. Bu konuların başında hepinizin bildiği gibi 3600 ek gösterge, sözleşmeliler, emeklilerin hayat şartlarının düzeltilmesi konusunda politikalar gelmektedir. Bunların hepsi önümüzdedir. Ama öncelikli meselemiz 3600 meselesidir. Bilhassa kamu personelinin 3600 meselesi çok önemlidir. Çünkü çalışırken insanların aldıkları ücret, sahip oldukları hayat tarzını, emekli olduktan sonra kaybetmeleri çok ciddi bir sorundur.

3600 ek gösterge ile ilgili flaş açıklama! 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

"MEMUR-SEN'İN KATILIMI İLE BU SORUNU ELE ALACAĞIZ"

Bu emeklilik sisteminin ve ek gösterge mekanizmasının yeniden düzenlenmesini gerektiren bir soruna işaret etmektedir. Bizim gündemimizdedir bu. Tabii ki bu gündemin gereğini yapacağız. Toplu sözleşme, somut şekilde çözülmesi gereken bir sorun haline gelmiştir. Toplu sözleşme ile alakalı bakanlık içerisinde bir kurul oluşturduk. O kurul çalışmalarını tamamladı. Şimdi diğer bakanlıklarla olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii bir de sosyal ortağı olarak Memur-Sen'in katılımı ile bu sorunu ele alacağız. Bu sorunu da çözeceğiz."

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