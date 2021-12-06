3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi maaş hesaplama: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor, yeni maaş nasıl hesaplanır?

Gelen son dakika haberine göre uzunca bir süredir binlerce vatandaşın gündeminde olan 3600 ek gösterge Toplu Sözleşme maddelerine eklendi. Bu gelişme sonrasında memur ve memur emeklilerin maaşlarına yüzde 30 ve 35 arasında değişen kamülatif artış ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı bildirildi. Bu noktada "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu, kimleri kapsıyor, nasıl hesaplanır?" soruları yanıt aramaya başladı. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesiyle beraber memur ve memur emeklisi maaş hesaplama ekranı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin gelen açıklamadaki detaylar...