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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi maaş hesaplama: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor, yeni maaş nasıl hesaplanır?
Giriş Tarihi: 06.12.2021 17:04 Güncelleme Tarihi: 06.12.2021 17:08

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi maaş hesaplama: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor, yeni maaş nasıl hesaplanır?

Gelen son dakika haberine göre uzunca bir süredir binlerce vatandaşın gündeminde olan 3600 ek gösterge Toplu Sözleşme maddelerine eklendi. Bu gelişme sonrasında memur ve memur emeklilerin maaşlarına yüzde 30 ve 35 arasında değişen kamülatif artış ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı bildirildi. Bu noktada "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu, kimleri kapsıyor, nasıl hesaplanır?" soruları yanıt aramaya başladı. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesiyle beraber memur ve memur emeklisi maaş hesaplama ekranı araştırılıyor. İşte konuya ilişkin gelen açıklamadaki detaylar...

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi maaş hesaplama: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, yeni maaş nasıl hesaplanır?

3600 ek gösterge ile ilgili gelen son dakika gelişmesine göre; memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldığı kaydedildi. Bu noktada "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu, nasıl hesaplanır?" soruları yanıt arıyor. Memur ve memur emeklisi maaş hesaplama ekranı ile vatandaşlar yeni zamlı maaşlarına ilişkin detayları merak ediyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu, kimleri kapsıyor, nasıl hesaplanır? İşte detaylar...

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi maaş hesaplama: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, yeni maaş nasıl hesaplanır?

3600 EK GÖSTERGE ÇIKTI MI?

3600 ek gösterge için mutlu sona ulaşıldı. Buna göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

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3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi maaş hesaplama: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, yeni maaş nasıl hesaplanır?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi maaş hesaplama: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, yeni maaş nasıl hesaplanır?

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi maaş hesaplama: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, yeni maaş nasıl hesaplanır?

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

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