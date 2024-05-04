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Haberler Yaşam 3600 EK GÖSTERGE ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri Torba Yasa ile gündemde!
Giriş Tarihi: 04.05.2024 22:00 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 22:00

3600 EK GÖSTERGE ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri Torba Yasa ile gündemde!

3600 ek gösterge gelişmeleri TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisinin gündeminde yer alan konu hakkında Bakan Vedat Işıkhan "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrasında ise gözler Meclis'in konu hakkındaki Torba Yasa çalışmalarına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Mecis'te onaylandı mı, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri Torba Yasa ile gündemde!

Türkiye'de uzun süredir gündemde olan 3600 ek gösterge için gözler Meclis'e çevrildi. Memur maaşlarına büyük oranda etki edecek ola 3600 Ek gösterge, Torba yasa ile birlikte gündemde. Türkiye'de kamu personeli için uzun süredir beklenen düzenleme için Bakan Işıkhan açıklamalarda bulunmuştu. Peki, 3600 Ek gösterge çıktı mı, ne zaman verilecek? İşte, güncel son durum…

3600 EK GÖSTERGE ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri Torba Yasa ile gündemde!

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge düzenlemesi memur ve memur emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Yaklaşık 5,3 milyon kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme, memurların unvan, görev, sorumluluk ve hizmet sürelerine göre maaş hesaplamalarında önemli bir rol oynuyor.

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3600 EK GÖSTERGE ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri Torba Yasa ile gündemde!

3600 EK GÖSTERGE TORBA YASADA VAR MI?

Torba yasa görüşmeleri gerçekleştiriliyor. Yeni torba yasa ile birlikte 3600 ek gösterge, ev hanımlarına emeklilik ve ekonomik olarak birçok konunun görüşülmesi bekleniyor

3600 EK GÖSTERGE ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri Torba Yasa ile gündemde!

3600 EK GÖSTERGEDE GÜNCEL SON DURUM

3600 ek gösterge, devlet memurları için büyük bir beklenti konusu. Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına göre, bu düzenlemenin yakın zamanda hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu gelişme, özellikle birinci döneme yükselen devlet memurlarını yakından ilgilendiriyor.

3600 EK GÖSTERGE ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri Torba Yasa ile gündemde!

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce konu ilgili açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

Torba Yasa'nın tüm maddelerinin Meclis'ten geçmesiyle birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçirilmesi bekleniyor.

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