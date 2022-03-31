3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 Ek gösterge çıkacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSAYACAK, ÇIKTI MI, KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge açıklaması ve diğer tüm detaylar şöyle;

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.