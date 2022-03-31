Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 10:00 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 10:00

3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, son durum ne?

Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Milyonlarca devlet memurunu yakından ilgilendiren ek gösterge cetvelinin oluşturulması bekleniyor. En son AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkarılacak. Asgari ücrete ikinci zam konusu Temmuz ayında ele alınacak." dedi. Peki 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, son durum ne? İşte 3600 ek gösterge için gelinen son durum

3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, son durum ne?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, çıktı mı gibi sorulara yanıt aranıyor. Milyonlarca öğretmen, hemşire, polis, din görevlisi, yönetici, yardımcı sınıf personelin gözü kulağı 3600 ek gösterge için verilecek karara çevrildi. Son olarak 3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirtildi. Peki 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, son durum ne?

3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, son durum ne?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 Ek gösterge çıkacağı tarih henüz netlik kazanmadı. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır. Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Ali Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSAYACAK, ÇIKTI MI, KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge açıklaması ve diğer tüm detaylar şöyle;

Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, son durum ne?

DİKKAT ÇEKEN EYT AÇIKLAMASI

3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirten Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

Sözleşmeli personellerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Akbaşoğlu "Ayrıntılar ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN 'ESİRGEMEYİZ' DEMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta NATO Zirvesi dönüşünde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorduğu asgari ücrete ikinci Zam ile ilgili soruya Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." cevabını vermişti.

3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, son durum ne?
SON DAKİKA