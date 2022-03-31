Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireleri yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Milyonlarca devlet memurunu yakından ilgilendiren ek gösterge cetvelinin oluşturulması bekleniyor. En son AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu yaptığı açıklamada "3600 ek gösterge Temmuz ayına kadar çıkarılacak. Asgari ücrete ikinci zam konusu Temmuz ayında ele alınacak." dedi. Peki 3600 Ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsayacak, son durum ne? İşte 3600 ek gösterge için gelinen son durum