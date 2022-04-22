Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi gibi meslek grupları 3600 ek gösterge son dakika gelişmelerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu. 3600 ek gösterge taslak çalışmasının tamamlanarak Mayıs ayında TBMM'ye gelerek, yıl sonunda da yasalaşması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum ne? İşte ek göstergede gelinen son durum