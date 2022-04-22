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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum
Giriş Tarihi: 22.04.2022 13:27 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 13:27

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum

Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi gibi meslek grupları 3600 ek gösterge son dakika gelişmelerine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu. 3600 ek gösterge taslak çalışmasının tamamlanarak Mayıs ayında TBMM'ye gelerek, yıl sonunda da yasalaşması bekleniyor. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum ne? İşte ek göstergede gelinen son durum

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum

3600 ek gösterge son durum binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Memurlar tarafından yakından takip edilen 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için yeniden tarih gösterdi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum ne? İşte yanıtı…

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM NE?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için yeniden tarih gösterdi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı.

Başkan Erdoğan Sağlıkçılarla yapılan iftar yemeğinde 3600 ek gösterge ile ilgili beklenen müjdeyi vererek lisans mezunu hemşirelerin 3600 ek göstergeye alınması ve Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 Ek Gösterge konusunun yıl bitmeden sonuçlandırılması için kararlı olduklarını açıkladı.

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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanları ile gerçekleştirdiği iftarda müjdeleri sıraladı. Açıklamasında, '' 3600 ek gösterge mevzusunu yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun alrtını burada bir kez daha çizmek istiyorum.'' dedi.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum
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3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum
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