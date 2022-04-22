3600 ek gösterge son durum binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Memurlar tarafından yakından takip edilen 3600 ek gösterge ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından son dakika açıklaması yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge için yeniden tarih gösterdi. Bakan Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir ve kimleri kapsıyor? 3600 ek gösterge son durum ne? İşte yanıtı…