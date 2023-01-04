3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge hesaplama 2023 ile memurlar ne kadar ek ödeme alacak?

3600 ek gösterge hesaplama işlemleri ocak memur zammı ile birlikte başladı. Son enflasyonun ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanan refah payı ile yüzde 25 oranında zam alan memurlar geçtiğimiz yıl ek gösterge düzenlemesinin yasalaşma sürecine tanık olmuştu. Ödemeleri bekleyenler araştırmalara başladı: 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek ve yürürlüğe girecek? Ocak zammı üzerine ek ödeme alacak kadrolu kamu çalışanları sorgulamalara devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ödemeleri ödemeleri ne zaman yatacak ve maaşa ne kadar yansıyacak? İşte, detaylar…