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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge hesaplama 2023 ile memurlar ne kadar ek ödeme alacak?
Giriş Tarihi: 04.01.2023 09:39 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023 09:39

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge hesaplama 2023 ile memurlar ne kadar ek ödeme alacak?

3600 ek gösterge hesaplama işlemleri ocak memur zammı ile birlikte başladı. Son enflasyonun ardından Başkan Erdoğan tarafından açıklanan refah payı ile yüzde 25 oranında zam alan memurlar geçtiğimiz yıl ek gösterge düzenlemesinin yasalaşma sürecine tanık olmuştu. Ödemeleri bekleyenler araştırmalara başladı: 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek ve yürürlüğe girecek? Ocak zammı üzerine ek ödeme alacak kadrolu kamu çalışanları sorgulamalara devam ediyor. Peki, 3600 ek gösterge ödemeleri ödemeleri ne zaman yatacak ve maaşa ne kadar yansıyacak? İşte, detaylar…

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge hesaplama 2023 ile memurlar ne kadar ek ödeme alacak?

3600 ek gösterge ne zaman verilecek sorusu yanıt arıyor. Yüzde 25 oranında maaş zammı alan milyonlarca memur ek gösterge ödemeleri için araştırmalara başladı. Zamlı maaşlar öncesinde 3600 ek gösterge hesaplama tablosu gündemdeki yerini aldı. Memurlar ne kadar ek zam alacak soruları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ödemeler Ocak ayı içerisinde yapılacak. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? İşte, maaşlara etkisi…

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge hesaplama 2023 ile memurlar ne kadar ek ödeme alacak?

2023 OCAK EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU!

TÜİK verilerine göre aralık ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %64,27, aylık %1,18 oldu,

Emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken

Memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı.

Oranlar refah payı olmaksızın ocak zammında alt sınırı belirlenmişti.

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammının yüzde 25 oranında uygulanacağı kesinleşti.

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3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge hesaplama 2023 ile memurlar ne kadar ek ödeme alacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÖDENECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi 2022 temmuz ayında yasalaştı.

Ancak uygulama 15 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ve ek gösterge ödemeleri de bu tarihten itibaren yatırılacak.

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge hesaplama 2023 ile memurlar ne kadar ek ödeme alacak?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR, MAAŞA NASIL YANSIYACAK?

Yaklaşık 5 milyon 300 bin kamu çalışanının ek göstergeleri 3600 seviyesine çıkarılacak. Bu durum emekli memur maaşlarına yansıyacak.

Sabah Ekonomi yazarı Hazal Ateş'in haberine göre süreç şöyle işleyecek:

3600 ek gösterge ne zaman ödenecek, hangi tarihte yürürlüğe girecek? 3600 ek gösterge hesaplama 2023 ile memurlar ne kadar ek ödeme alacak?

"Toplam 5.3 milyon memur ve memur emeklisini kapsayan 3600 ek gösterge düzenlemesinden yeni işe girenler de yararlanacak. Memurların, kadro unvanı, derecesi, hizmet sınıfı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi, hiyerarşik konumu ve eğitim durumu esas alınarak belirlenen ek gösterge sisteminde yapılan düzenlemelerle kamu hiyerarşisindeki kimi aksaklıklar giderildi."

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