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Haberler Yaşam 3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum
Giriş Tarihi: 09.05.2022 09:58 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 09:58

3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emekli ikramiyesi ve maaşları için büyük önem arz eden bu düzenlemenin 2022 yılı içerisinde yasalaşması bekleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı. Peki 3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum ve tüm bilgiler…

3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, nedir, kimlere verilecek sorusunun yanıtı binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Polis, hemşire, öğretmen gibi meslek gruplarını yakından ilgilendiren konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 ek gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlıyız." diye konuştu. Peki 3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum

3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum

3600 EK GÖSTERGE İÇİN KRİTİK VİRAJ: 10 MAYIS

3600 ek gösterge düzenlemesi için belirleyici olacak 3. toplantı 10 Mayıs Salı günü gerçekleşecek. Kamuda yapılacak kapsamlı düzenleme için birden fazla taslak çalışma yapıldı. Toplantının ardından Mayıs ayı içerisinde 3600 ek gösterge için taslak metinlerin kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.

Son dakika haberleri...Milyonlarca memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Emekli ikramiyesi ve maaşları için büyük önem arz eden bu düzenlemenin 2022 yılı içerisinde yasalaşması bekleniyor.

YENİ DÜZENLEME MEMURUN EMEKLİ İKRAMİYESİ VE MAAŞINI BÜYÜK ORANDA ARTIRACAK

Milyonlarca öğretmen, emniyet görevlilerinin de aralarında yer aldığı kamu çalışanlarının 3600 ek gösterge düzenlemesi netleşmeye başladı.

Ek göstergesinin 3600'e yükselmesinin emeklilik, ikramiye, maaşa yansımasının yaklaşık 25 milyar lira civarında olması hesaplanıyor.

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3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum

EMEKLİ AYLIĞI YÜZDE 25 ARTACAK

Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı olan öğretmenin geliri yaklaşık 1.500 lira, 200 bin lira olan emekli ikramiyesi de 500 bin lira artacak.

Mevcut çalışanların maaşlarında ise ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100-150 lira arası bir artış hesaplanıyor.

KOMİSYON 11 SENDİKAYI DİNLEDİ

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ek gösterge konusunda 11 sendikayla bağlı bulunan hizmet kollarına ilişkin görüşmesini gerçekleştirdi.

Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Sendikalar hizmet sınıfları içinde yer alan kamu görevlilerinin kadrolarına ilişkin beklentilerin karşılanması taleplerini iletti.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MEMURLARIN YÜZDE 90'NINI KAPSIYOR

Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.

3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek göstergelerin 2200'den ve 3000'den 3.600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve şube müdürlerinin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Düzenleme ile memurların ekonomik iyileşmesine, sosyal refahına katkıda bulunulur.

3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum
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