3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum

EMEKLİ AYLIĞI YÜZDE 25 ARTACAK

Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye, emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak. Ek gösterge düzenlemesi ile 6 bin lira emekli aylığı olan öğretmenin geliri yaklaşık 1.500 lira, 200 bin lira olan emekli ikramiyesi de 500 bin lira artacak.

Mevcut çalışanların maaşlarında ise ek göstergelerdeki farklılıklara göre 100-150 lira arası bir artış hesaplanıyor.

KOMİSYON 11 SENDİKAYI DİNLEDİ

Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ek gösterge konusunda 11 sendikayla bağlı bulunan hizmet kollarına ilişkin görüşmesini gerçekleştirdi.

Görüşmelerde hizmet sınıfları itibariyle kadro ve unvanlara ilişkin beklentiler değerlendirildi. Sendikalar hizmet sınıfları içinde yer alan kamu görevlilerinin kadrolarına ilişkin beklentilerin karşılanması taleplerini iletti.

EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ MEMURLARIN YÜZDE 90'NINI KAPSIYOR

Maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeye göre hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanlar toplam memurların yüzde 90'ınını oluşturuyor.