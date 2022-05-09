Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emekli ikramiyesi ve maaşları için büyük önem arz eden bu düzenlemenin 2022 yılı içerisinde yasalaşması bekleniyor. 3600 ek gösterge düzenlemesi için kritik toplantı 10 Mayıs'ta gerçekleşecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge çalışmaları mayıs ayında tamamlanacak ve Meclis'e intikal ettirilecek" açıklamasını yapmıştı. Peki 3600 Ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek? 3600 Ek gösterge son durum ve tüm bilgiler…