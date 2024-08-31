Giriş Tarihi: 31.08.2024 18:42
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
18:43
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA GELİŞMELERİ 2024: 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa’da yer alıyor mu?
Yaklaşık 6 milyon memur ilgilendiren 3600 ek gösterge çalışmaları için gözler Meclis'e çevrildi.Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların gösterlerinin 600 puan artması ile maaşlarına, emekli aylıklarına, ikramiyelerine etki edecek düzenleme için bekleyiş sürüyor. Bakan Işıkhan gösterge için bu yılı işaret etmişti. 2024 yılı bitmeden hayata geçirilmesi beklenen düzenlemenin TBMM süreci devam eden Torba Yasa ile çıkması ön görülüyor. Peki 3600 ek gösterge çıktı mı, Meclis'ten geçti mi,kimlere verilecek? İşte detaylar