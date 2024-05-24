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3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA HABERLERİ: 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da yer alıyor mu?
Giriş Tarihi: 24.05.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
13:48
3600 EK GÖSTERGE SON DAKİKA HABERLERİ: 3600 ek gösterge son durum ne, Torba Yasa’da yer alıyor mu?
Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek gösterge son dakika haberlerine çevrildi. Milyonlarca memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemesinin 2024 yılı içerisinde Meclis'ten geçmesi bekleniyor. 7. Dönem Toplu Sözleşmeyle kayıt altına alınan ve birinci dereceye yükselen kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi yolunda adımlarının atılacağının müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vermişti. Memur- Sen Heyeti ile görüşmelerin gerçekleştirilmesinin ardından düzenlemenin Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Peki, 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?