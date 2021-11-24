3600 Ek Gösterge son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz ay düzenlenen toplu sözleşme zammı görüşmelerinde ilk olarak dile getirmiş ardından ise konuyla ilgili çeşitli gelişmeler yaşanmıştı. Bu noktada vatandaşlar son günlerde "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada gösterge artışı ile ilgili olarak hayırlı olsun dileklerini iletmişti. Peki, 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...