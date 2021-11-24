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Haberler Yaşam 3600 Ek Gösterge son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama!
Giriş Tarihi: 24.11.2021 23:40 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 23:41

3600 Ek Gösterge son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama!

3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in geçtiğimiz ay düzenlenen toplu sözleşme zammı görüşmelerinde ilk olarak dile getirmiş ardından ise konuyla ilgili çeşitli gelişmeler yaşanmıştı. Bu noktada vatandaşlar son günlerde "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili yaptığı son açıklamada gösterge artışı ile ilgili olarak hayırlı olsun dileklerini iletmişti. Peki, 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte konuya dair son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar...

3600 Ek Gösterge son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

Son Dakika Haberler... 3600 ek gösterge için geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Öğretmenler Günü için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen programda Başkan Erdoğan, gösterge artışıyla ilgili beklenen açıklamayı yapmıştı. Bu noktada "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 2022 yılı içerisinde çözülmesi talimatını verdiği konuya yönelik milyonlarca vatandaşın bekleyişi sürüyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte detaylar...

3600 Ek Gösterge son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

SON DAKİKA | 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek göstergenin meclise sunulacağı tarihi açıkladı. Bilgin, "Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bir diğer mesele de 3600 Ek Gösterge meselesidir. Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." dedi.

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3600 Ek Gösterge son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MÜJDEYİ DUYURDU!

Öte yandan 3600 ek gösterge konusu ile ilgili de daha önce açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme gelen memurlara 3600 ek gösterge verilmesi çalışması, memurların emekli ikramiye ve emekli aylıklarını arttıracak.

3600 Ek Gösterge son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ek göstergenin kapsamı ve maliyeti konusunda bakanlık bünyesinde çalıştıklarını söyledi. Bir sonraki adımda sendikalarla birlikte ortak çalışma yürütülecek. Bu hafta yapılması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında da konunun değerlendirilmesi bekleniyor.

3600 Ek Gösterge son durum: 3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak? Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

Edinilen son dakika haberlerine göre Teknik çalışmalar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte yürütülüyor. Kapsamın eşitlik ve adalet ilkesi gözetilerek belirlenmesi, düzenlemenin 2022'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Yeni düzenlemeyle 2200 altı, 2200 ve 3000 ek gösterge üzerinden hesaplanan ücretlere tabi meslek grupları genişleyecek.

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