Giriş Tarihi: 23.04.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 14:07

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 Ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den açıklama

23 Nisan'da da 3600 ek gösterge vatandaşların merak ettiği konulardan biri oldu. Milyonlarca kamu çalışanını dolaysız yoldan, on milyonları da dolaylı yoldan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu her gün sorulmakta. 3600 gösterge kimleri kapsayıp kapsamadığı da merak edilen sorulardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağına dair açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konu üzerinde yoğun çalışmalar yaptığı bilinmekte. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge nedir? İşte detaylar…