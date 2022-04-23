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Haberler Yaşam 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 Ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den açıklama
Giriş Tarihi: 23.04.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 14:07

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 Ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin'den açıklama

23 Nisan'da da 3600 ek gösterge vatandaşların merak ettiği konulardan biri oldu. Milyonlarca kamu çalışanını dolaysız yoldan, on milyonları da dolaylı yoldan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak sorusu her gün sorulmakta. 3600 gösterge kimleri kapsayıp kapsamadığı da merak edilen sorulardan biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağına dair açıklamalarda bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu konu üzerinde yoğun çalışmalar yaptığı bilinmekte. Peki, 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? 3600 ek gösterge nedir? İşte detaylar…

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 Ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin’den açıklama

3600 ek göstergede sonlara yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakan Bilgin bu konu hakkında uzun uzun mesailerini harcıyorlar. Memur-Sen ve hükümetin taraf olduğu ikinci toplantı da geçtiğimiz günlerde sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlık çalışanlarına şiddetin katalog suç kapsamına alınarak önüne geçilmesine yönelik düzenleme bayram sonrası milletvekillerinin takdiriyle kanunlaşacak. 3600 ek gösterge yıl bitmeden neticelendirilecek. " açıklamalarında bulundu. Peki, 3600 gösterge kimleri kapsayacak?

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 Ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin’den açıklama

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 Ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin’den açıklama

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge memur olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsamaktadır. Bakan Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız." Açıklamalarında bulunmuştu.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 Ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin’den açıklama

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vedat Bilgin, katıldığı bir programda 3600 ek göstergenin yıl sonunda meclisten onayını alacağını ve 2023 yılında uygulamaya konulacağını öngördüklerini dile getirdi.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 Ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Bakan Bilgin’den açıklama

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