3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge son dakika haberleri sıklıkla aratılan bir konudur. Kamu personellerinin maaşını ciddi şekilde etkileyecek olan ve bir süredir çıkması beklenen 3600 ek gösterge için sona geldin. Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarla birlikte ek göstergenin ne zaman çıkacağına dair ipucu verdi. Ayrıca kimlere çıkacağı da belirlenmiş oldu. Emekli maaşları ve ikramiyelerini ciddi bir şekilde etkileyecek olan ek göstergenin çıkacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, son dakika 3600 ek gösterge haberleri neler? İşte detaylar…