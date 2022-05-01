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Haberler Yaşam 3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 01.05.2022 11:05 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 11:06

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge son dakika haberleri sıklıkla aratılan bir konudur. Kamu personellerinin maaşını ciddi şekilde etkileyecek olan ve bir süredir çıkması beklenen 3600 ek gösterge için sona geldin. Bakan Vedat Bilgin yaptığı açıklamalarla birlikte ek göstergenin ne zaman çıkacağına dair ipucu verdi. Ayrıca kimlere çıkacağı da belirlenmiş oldu. Emekli maaşları ve ikramiyelerini ciddi bir şekilde etkileyecek olan ek göstergenin çıkacağı tarih merakla bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, son dakika 3600 ek gösterge haberleri neler? İşte detaylar…

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

3600 ek gösterge son durum merak ediliyor. Dolaysız yoldan milyonlarca memurun maaşını, emekli ikramiyesini ve emekli maaşını etkileyecek bu ek gösterge için geri sayım başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız." Yeni açıklamalarla birlikte hangi meslek gruplarını kapsadığı da ortaya çıktı. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne? İşte detaylar…

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek göstergedir; katsayıdır. Devlet memurlarının çalışırken maaşlarının ve emekli maaşlarının hesaplanmasına yarar. Emekli maaşı ek gösterge sayısına göre verilir. 2500 ek göstergeli memur, 3600 ek göstergelisinden daha az maaş alır.

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3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAYACAK?

3600 ek gösterge memur olan öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ve yöneticileri kapsamaktadır. Bakan Bilgin, "Dört meslek grubunu kapsıyor ama başka statüler de var. Avukatlar var, hukukçular var kurumlarda çalışan hukukçular var, il müdürleri, diyelim ki sağlık il müdürü, şube müdürü. Bütün bu statüleri yeniden adil bir şekilde çalışıyoruz. Belirgin bir şey yok ama o düzenlemeyi yapacağız." Açıklamalarında bulunmuştu.

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vedat Bilgin, katıldığı bir programda 3600 ek göstergenin yıl sonunda meclisten onayını alacağını ve 2023 yılında uygulamaya konulacağını öngördüklerini dile getirdi. Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge nedir, ne zaman çıkacak, kimlere verilecek?

"Mayıs içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan birisi de kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere, bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle onu da paylaşacağız. Çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı.

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