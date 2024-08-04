Giriş Tarihi: 04.08.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024
01:35
3600 EK GÖSTERGE SON DURUM: 3600 ek gösterge Torba Yasa’da var mı,Meclis’ten geçti mi, kimler yararlanacak?
3600 ek gösterge son dakika haberleri de takip ediliyor. Gözler Meclis'e çevrildi. Geçtiğimiz yıllarda polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisine verilen 3000 ek göstergenin çıkması halinde birinci kademe memurlar da bu düzenlemeden faydalanabilecek. çalışma ve Sosyal güvenlik Bakanı Vedat işıkhan konuyla ilgili müjdeyi verdi. Son olarak düzenlemenin torba yasanın Meclis'te görüşülmesi ile gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki 3600 ek gösterge Meclis'te mi ne zaman çıkacak, 2.Torba Yasa'da yer alıyor mu? Kimlere verilecek? İşte 3600 ek gösterge son durum gelişmeler