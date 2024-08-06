Giriş Tarihi: 06.08.2024 16:45
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
16:45
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: “Bakan Işıkhan’dan müjde!” 3600 ek gösterge Meclis’ten geçti mi, Torba Yasa'da var mı?
3600 ek gösterge son durumu araştırılıyor. Yaklaşık 5,5 milyon memuru ilgilendiren düzenleme için gözler Meclis'e çevrildi. 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle çalışan ve emekli kamu personellerinin ek göstergelerinin yeniden düzenleneceği belirtilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan müjdeyi verdi. Peki 3600 ek gösterge Meclis'te mi ne zaman çıkacak, 2.Torba Yasa'da yer alıyor mu? Kimlere verilecek? İşte 3600 ek gösterge son durum