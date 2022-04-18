Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:36

3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın yakın takibinde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önderliğinde yürütülen çalışmalarda '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?' sorusu yanıt buldu. Öte yandan tarihi belirlenen 3600 ek gösterge konusunda toplantılar yapılıyor ve çalışmalar hız kazanıyor. 3600 ek gösterge taslağı yavaş yavaş netlik kazanırken vatandaşların gündeminde '3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler?' Soruları var. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge son durum

3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge toplantıları Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanlığı ve Memur-SEN bünyesinde yapılmaya başlandı. Mayıs ayına işaret eden Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri kapsamında açıklamalarını sürdürüyor. Bakan Vedat Bilgin; ''3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi." Diyerek çalışmaların hız kazandığını haber verdi. Şimdi '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimlere verilecek, şartları neler?' soruları yanıt arıyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri ile son durum…

3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?

Buna göre emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılmaktadır. Ek gösterge arttıkça maaş da çoğalmaktadır. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı almaktadır. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istemektedir.

3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-SEN ile yaptığı görüşmelerin ardından 4688 Sayılı Kanun ve 10. Yılında Toplu Sözleşme Kongresi'nin açılışında konuştu. Bilgin, kamudaki memur, işçi ve emeklilere Temmuz ayında enflasyon farkı vermek için düzenlemelerin yapılacağını söyledi.

3600 ek gösterge son durum nedir? 3600 ek gösterge nedir, kimlere verilecek, ne zaman çıkacak?

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada ''3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek'' dedi. Buna göre taslağı hazırlanan 3600 ek gösterge Mayısta Mecliste olacak.

SON DAKİKA