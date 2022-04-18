3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaşın yakın takibinde yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önderliğinde yürütülen çalışmalarda '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?' sorusu yanıt buldu. Öte yandan tarihi belirlenen 3600 ek gösterge konusunda toplantılar yapılıyor ve çalışmalar hız kazanıyor. 3600 ek gösterge taslağı yavaş yavaş netlik kazanırken vatandaşların gündeminde '3600 ek gösterge kimlere verilecek, şartları neler?' Soruları var. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? İşte 3600 ek gösterge son durum…