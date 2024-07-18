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3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge Torba Yasa’da yer alıyor mu, Meclis’ten geçti mi, kimler alacak?
Giriş Tarihi: 18.07.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
16:33
3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER: 3600 ek gösterge Torba Yasa’da yer alıyor mu, Meclis’ten geçti mi, kimler alacak?
Kamu çalışanlarının gözü 3600 ek gösterge son dakika haberlerini takip ediyor. Milyonlarca memuru ilgilendiren ek gösterge düzenlemesinin 2024 yılı içerisinde Meclis'ten geçmesi beklenirken 2. Torba Yasa maddeleriyle araştırılıyor. 7. Dönem Toplu Sözleşmeyle kayıt altına alınan ve birinci dereceye yükselen kamu çalışanlarının ek gösterge düzenlemesi yolunda adımlarının atılacağının müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan vermişti. Son olarak düzenlenmenin Meclis'e gelmesiyle gelişmeler takip ediliyor. Peki, 3600 Ek gösterge Meclis'te mi, ne zaman çıkacak, 2. Torba Yasa'da yer alıyor mu?