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TORBA YASA HABERLERİ || 3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!
Giriş Tarihi: 29.06.2024 00:54
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
00:54
TORBA YASA HABERLERİ || 3600 EK GÖSTERGE Torba Yasa’da var mı, ne zaman çıkacak? 3600 Ek gösterge 2024 gelişmeleri!
3600 ek gösterge gelişmeleri TBMM gündemi ile birlikte yakından takip ediliyor. Milyonlarca kamu görevlisinin gündeminde yer alan konu hakkında Bakan Vedat Işıkhan "Birinci dereceye yükselen devlet memurları için 3600 ek gösterge düzenlemesini en kısa sürede hayata geçireceğiz." açıklamasında bulunmuştu. Bu açıklama sonrasında ise gözler Meclis'in konu hakkındaki Torba Yasa çalışmalarına çevrildi. Peki, 3600 ek gösterge Torba Yasa'da var mı, Mecis'te onaylandı mı, ne zaman çıkacak?