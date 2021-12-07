3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

Binlerce memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yapılan açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi ile ek zam yapılacağı müjdesi verilirken öte yandan konu vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Hal böyleyken "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, bu konuda çok önemli bir adım atılmıştı. Peki, 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...