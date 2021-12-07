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Haberler Yaşam 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 07.12.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 11:19

3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

Binlerce memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Yapılan açıklamada memurlara sosyal refah düzenlemesi ile ek zam yapılacağı müjdesi verilirken öte yandan konu vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi. Hal böyleyken "3600 ek gösterge nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?" soruları yanıt aramaya başladı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, bu konuda çok önemli bir adım atılmıştı. Peki, 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar...

3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

3600 ek gösterge gelişmeleri binlerce kişinin araştırma konusu haline gelmeye devam ediyordu. Geçtiğimiz gün konuyla alakalı son dakika açıklaması gelirken "3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor?" soruları gündemde yer almaya devam ediyor. Konuyla ilişkin çalışmalar sürerken bilindiği üzere yasayla ilgili olarak 2022 yılı işaret edilmişti. Buna göre; Milyonların beklediği 3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı, kimleri kapsıyor? İşte tüm detaylar...

3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

Memur ve memur emeklileri için sevindiren haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşmeyle ilgili ek protokol düzenleneceğini bildirdi. Bununla beraber memur maaşları ek zam oranı ile artış kaydedecek.

"4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, kamu görevlileri için önemli kazanımlara imza atıldı.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 30 ile yüzde 35 arasında değişen kümülatif artış oranları ile enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. 3600 ek gösterge meselesi vaat olmaktan çıkarılarak toplu sözleşme maddesi haline getirildi.

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3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

MEMUR MAAŞLARI İÇİN SEVİNDİREN HABER GELDİ

Son dönemde kurda yaşanan hareketlilikten kaynaklanan ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla toplu sözleşmenin ilgili maddelerinde güncellemeye gerek duyulmuştur. Ancak bu düzenlemeleri hayata geçirirken demokratik bir müessese olan toplu sözleşmenin zaafa uğraması da kabul edilemez.

3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

SON DAKİKA HABERİ | EK PROTOKOL İLE EK ZAM GELİYOR

Bu nedenle yetkili konfederasyon ve sendikalarımızla yaptığımız görüşme sonucunda kamu çalışanlarımızın alım gücünü yükseltmek için toplu sözleşmemizde yer alan enflasyon farkını da dikkate alarak bir sosyal koruma çalışmasını kapsamlı hale getirmeyi ek protokol olarak değerlendireceğiz.

3600 ek gösterge yasası nedir, çıktı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak? Açıklama geldi!

Söz konusu çalışma, sadece doktorları değil bütün sağlık personelini gözeten, bununla da sınırlı kalmayıp tüm kamu personelimizi kapsayacak şekilde enflasyon farkının üzerinde bir sosyal refah düzenlemesi olarak yapılacaktır.

Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzün arkasında durarak, ekonomideki dalgalanmaların kamu çalışanlarımız üzerindeki etkisini bertaraf edecek bu düzenlemeyi en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımız devam etmektedir."

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