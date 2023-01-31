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Haberler Yaşam 3600 EYT kapsamında mı? Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu?
Giriş Tarihi: 31.01.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 09:42

3600 EYT kapsamında mı? Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu?

Bir süredir beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'e geldi. Kanun teklifi metni ortaya çıkarken kısmi emeklilik şartları prim gün sayısı ve yaş şartı konusunda bir madde olup olmadığını merak edenler vatandaşlar 3600 EYT kapsamında mı sorusuna yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR EYT şartları geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre şekillendi. Şimdi 3600 günden emeklilik EYT kapsamına girer mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 3600 EYT kapsamında mı? İşte, 3600 emeklilik yaş tablosu ve şartlar…

3600 EYT kapsamında mı? Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu?

3600 EYT kapsamında mı sorusu gündemdeki yerini koruyor. İmzaları atılan düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Önümüzdeki günlerde Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulacak kanun teklifinde metin ortaya çıktı. 3600 günden emeklilik EYT kapsamına girer mi sorusu yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR için yaş şartı ortadan kalkarken metinde 3600 emeklilik yaş tablosu ve şartları aranıyor. Peki, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı, var mı? İşte, emeklilikte yaşa takılanlar son dakika haberleri…

3600 EYT kapsamında mı? Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu?

EYT SON DAKİKA | KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE!

EYT kanun teklifi Meclis'e geldi. Bu hafta alt komisyonlarda da görüşülmesi beklenen konuyla ilgili detaylar milyonlarca vatandaşın gündeminde.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre 5000-5975 prim gün sayısı arasında EYT şartları tazelendi.

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3600 EYT kapsamında mı? Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu?

EYT SSK EMEKLİLİK ŞARTLARI NETLEŞTİ!

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

3600 EYT kapsamında mı? Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu?

3600 EYT KAPSAMINDA MI?

8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde yararlanıyordu.

Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.

EYT yasası ile birlikte şartların yeniden 1999 öncesine dönmesini bekleyen 3600 günden emeklilik bekleyenler kanun teklifini inceliyor.

3600 EYT kapsamında mı? Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu?

Yayımlanan taslak metinde kısmi emeklilik şartlarına dair bir ibare yer almadı. Taslağa göre 3600 günden emeklilik EYT kapsamına alınmadı. Buna göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı devam ediyor.

Ancak yasanın Meclis'ten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

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