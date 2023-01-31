3600 EYT kapsamında mı? Kısmi emeklilik şartları gündemde! EYT 3600 günden emekliliği kapsıyor mu?

Bir süredir beklenen emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Meclis'e geldi. Kanun teklifi metni ortaya çıkarken kısmi emeklilik şartları prim gün sayısı ve yaş şartı konusunda bir madde olup olmadığını merak edenler vatandaşlar 3600 EYT kapsamında mı sorusuna yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR EYT şartları geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre şekillendi. Şimdi 3600 günden emeklilik EYT kapsamına girer mi sorusu yanıt arıyor. Peki, 3600 EYT kapsamında mı? İşte, 3600 emeklilik yaş tablosu ve şartlar…