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Haberler Yaşam 3600 EYT kapsamında mı, kısmi emeklilik şartları neler? EYT 3600 günle emeklilik var mı? İşte kanun teklifi
Giriş Tarihi: 01.02.2023 11:28 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 11:28

3600 EYT kapsamında mı, kısmi emeklilik şartları neler? EYT 3600 günle emeklilik var mı? İşte kanun teklifi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) şartları geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarafından açıklandı. Meclis'e giden kanun teklifi yasalaşma sürecinde. Prim gün sayısı sorgulama işlemleri hız kazanırken EYT 3600 günle emeklilik var mı sorusu da gündemdeki yerini aldı. Kısmı emeklilik şartları ve yaş tablosu milyonlarca vatandaşın gündeminde. 3600 EYT kapsamında mı, yaş sınırı var mı soruları yanıt arıyor. Meclis'e gelen taslak metin üzerinde araştırmalar başladı. Peki, 3600 EYT kapsamında mı, şartları neler? İşte, tüm merak edilenler…

3600 EYT kapsamında mı, kısmi emeklilik şartları neler? EYT 3600 günle emeklilik var mı? İşte kanun teklifi

3600 EYT kapsamında mı sorusu kanun teklifi metninin Meclis Başkanlığı'na gelmesiyle birlikte başladı. Prim gün sayısına göre değerlendirilen SSK, BAĞKUR emeklilik şartları yanı sıra kısmi emeklilik EYT kapsamında mı sorusu da gündemdeki yerini aldı. 1999 öncesi şartlarda 50-55 yaş sınırında olan 3600 günden emeklilik şartları bu tarih ardından 58-60 sınırına çıkarmıştı. Peki, emeklilikte yaşa takılanlar yasası bunu değiştirebilir mi? İşte, EYT 3600 emeklilik şartları ve yaş tablosu 2023…

3600 EYT kapsamında mı, kısmi emeklilik şartları neler? EYT 3600 günle emeklilik var mı? İşte kanun teklifi

EYT SON DAKİKA | KANUN TEKLİFİ MECLİS'TE!

EYT kanun teklifi Meclis'e geldi. Bu hafta alt komisyonlarda da görüşülmesi beklenen konuyla ilgili detaylar milyonlarca vatandaşın gündeminde.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre 5000-5975 prim gün sayısı arasında EYT şartları tazelendi.

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3600 EYT kapsamında mı, kısmi emeklilik şartları neler? EYT 3600 günle emeklilik var mı? İşte kanun teklifi

EYT SSK EMEKLİLİK ŞARTLARI NETLEŞTİ!

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

3600 EYT kapsamında mı, kısmi emeklilik şartları neler? EYT 3600 günle emeklilik var mı? İşte kanun teklifi

3600 EYT KAPSAMINDA MI?

8 Eylül 1999 öncesi şartlarda 3600 prim günü ile SSK'lılar kısmi emeklilikten 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde yararlanıyordu.

Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var.

EYT yasası ile birlikte şartların yeniden 1999 öncesine dönmesini bekleyen 3600 günden emeklilik bekleyenler kanun teklifini inceliyor.

3600 EYT kapsamında mı, kısmi emeklilik şartları neler? EYT 3600 günle emeklilik var mı? İşte kanun teklifi

Yayımlanan taslak metinde kısmi emeklilik şartlarına dair bir ibare yer almadı. Taslağa göre 3600 günden emeklilik EYT kapsamına alınmadı. Buna göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı devam ediyor.

Ancak yasanın Meclis'ten çıkışıyla birlikte 3600 prim günü için yeni bir gelişme olabilir. Konuya dair resmi bir açıklama geldiğinde haberimizdeki yerini alacak.

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