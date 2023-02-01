3600 EYT kapsamında mı, kısmi emeklilik şartları neler? EYT 3600 günle emeklilik var mı? İşte kanun teklifi

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) şartları geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu tarafından açıklandı. Meclis'e giden kanun teklifi yasalaşma sürecinde. Prim gün sayısı sorgulama işlemleri hız kazanırken EYT 3600 günle emeklilik var mı sorusu da gündemdeki yerini aldı. Kısmı emeklilik şartları ve yaş tablosu milyonlarca vatandaşın gündeminde. 3600 EYT kapsamında mı, yaş sınırı var mı soruları yanıt arıyor. Meclis'e gelen taslak metin üzerinde araştırmalar başladı. Peki, 3600 EYT kapsamında mı, şartları neler? İşte, tüm merak edilenler…