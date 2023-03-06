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Haberler Yaşam 3600 EYT SON DAKİKA: 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emeklilik şartları
Giriş Tarihi: 06.03.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 10:30

3600 EYT SON DAKİKA: 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yaş şartının kaldırılmasıyla emeklilik hakkı elde eden 2 milyon 250 bin kişi başvuru yapmaya başladı. Öte yandan prim günü eksik olanlar gözlerini 3600 EYT son durum ile ilgili gelecek açıklamalara çevirdi. Bu nedenle kısmi emeklilik EYT kapsamında mı, var mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Yasada yer almayan ancak ek düzenleme ile beklenen 3600 günden emeklilik şartları ve kadın-erkek yaş tablosu sorgulanıyor. İşte, 3600 EYT son dakika haberleri ve konu ile ilgili tüm detaylar…

3600 EYT SON DAKİKA: 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emeklilik şartları

3600 EYT kapsamında mı sorusu arama geçmişlerindeki yerini koruyor. Emeklilikte yaşa takılanların uzun süredir beklediği EYT yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle beraber kısmi emeklilik şartları ve kadın-erkek yaş tablosu değişti mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Prim gün sayısı ve sigortalılık süresi şartlarını taşıyan kişiler, emeklilik için başvuru işlemlerini gerçekleştiriyor. 3600 günden emeklilik emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında mı sorusunun yanıtı için EYT 3600 son dakika haberleri yakından takip ediliyor. İşte, 3600 EYT son durum ve tüm bu detaylar…

3600 EYT SON DAKİKA: 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emeklilik şartları

EYT YASASI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Deprem felaketi nedeniyle Meclis çalışmalarına ara verilmesi ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) süreci uzamıştı. Ancak geçtiğimiz gün Genel Kurul'a giden kanun teklifi TBMM'den çıkarak Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yürürlük tarihi ile birlikte başvurular da başladı.

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3600 EYT SON DAKİKA: 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emeklilik şartları

YAŞ SINIRI HARİÇ EYT ŞARTLARI AYNI KALDI!

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Meclis'te yaptığı açıklamada "Mevcut yasa ile yaş şartı, prim ve sigortalılık süresini tamamlayan emekli oluyor. Biz 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan çalışanlar için burada yaş şartını kaldırıyoruz. Yeni bir şart kesinlikle getirmiyoruz" ifadelerini kullandı.

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

3600 EYT SON DAKİKA: 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emeklilik şartları

SSK EMEKLİLİK TABLOSU 2023

ERKEKLER

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000

09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000

24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000

24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075

24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150

24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225

24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300

24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375

24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450

24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525

24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600

24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675

24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750

24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825

24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900

24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

3600 EYT SON DAKİKA: 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emeklilik şartları

KADINLAR

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000

01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000

09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000

24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000

24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300

24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450

24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600

24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750

24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825

24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900

24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975

24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975

24.05.1999-08.09.1999 - 20 – 5975

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