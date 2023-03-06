3600 EYT SON DAKİKA: 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? 3600 günden emeklilik şartları

Emeklilikte yaşa takılanlar yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece yaş şartının kaldırılmasıyla emeklilik hakkı elde eden 2 milyon 250 bin kişi başvuru yapmaya başladı. Öte yandan prim günü eksik olanlar gözlerini 3600 EYT son durum ile ilgili gelecek açıklamalara çevirdi. Bu nedenle kısmi emeklilik EYT kapsamında mı, var mı soruları gündemdeki yerini koruyor. Yasada yer almayan ancak ek düzenleme ile beklenen 3600 günden emeklilik şartları ve kadın-erkek yaş tablosu sorgulanıyor. İşte, 3600 EYT son dakika haberleri ve konu ile ilgili tüm detaylar…