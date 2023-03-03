3600 EYT SON DURUM (3 Mart 2023) | Kanun metni Resmi Gazete’de! 3600 EYT emeklilik şartları değişti mi, kısmi emeklilik kapsamda mı?

3600 EYT emeklilik şartları kanun teklifi üzerinde sorgulanıyor. Ek düzenleme ile değişmesi beklenen kısmi emeklilik şartları ve yaş sınırı üzerinde araştırmalar başladı. Genel Kurul'dan geçerek yasalaşma sürecini tamamlayan ve Resmi Gazete ile yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile 3600 EYT son durum merak ediliyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekli adayları, 1999 öncesi şartlarda yaş sınırına dönülecek mi merak ediyor. Peki, EYT 3600 günü kapsıyor mı? İşte, 3600 emeklilik tablosu ile kadın-erkek yaş şartı…