3600 EYT SON DURUM (3 Mart 2023) | Kanun metni Resmi Gazete’de! 3600 EYT emeklilik şartları değişti mi, kısmi emeklilik kapsamda mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru süreci de başlamış oldu. Kanun metni üzerinde araştırılmaya başlayan 3600 günden emeklilik şartları gündemdeki yerini aldı. 3600 EYT son dakika haberleri bu kez yasa metni üzerinde sorgulanıyor. Kapsamda yer almayan ancak ek düzenleme ile gelmesi beklenen kısmi emeklilikte son durum arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 3600 EYT kapsamında mı, yaş sınırı değişti mi? İşte, 3600 EYT son dakika haberleri…