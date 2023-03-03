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Haberler Yaşam 3600 EYT SON DURUM (3 Mart 2023) | Kanun metni Resmi Gazete’de! 3600 EYT emeklilik şartları değişti mi, kısmi emeklilik kapsamda mı?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 10:00

3600 EYT SON DURUM (3 Mart 2023) | Kanun metni Resmi Gazete’de! 3600 EYT emeklilik şartları değişti mi, kısmi emeklilik kapsamda mı?

Emeklilikte yaşa takılanlar yasası Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte başvuru süreci de başlamış oldu. Kanun metni üzerinde araştırılmaya başlayan 3600 günden emeklilik şartları gündemdeki yerini aldı. 3600 EYT son dakika haberleri bu kez yasa metni üzerinde sorgulanıyor. Kapsamda yer almayan ancak ek düzenleme ile gelmesi beklenen kısmi emeklilikte son durum arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 3600 EYT kapsamında mı, yaş sınırı değişti mi? İşte, 3600 EYT son dakika haberleri…

3600 EYT SON DURUM 3 Mart 2023 | Kanun metni Resmi Gazete’de! 3600 EYT emeklilik şartları değişti mi, kısmi emeklilik kapsamda mı?

3600 EYT emeklilik şartları kanun teklifi üzerinde sorgulanıyor. Ek düzenleme ile değişmesi beklenen kısmi emeklilik şartları ve yaş sınırı üzerinde araştırmalar başladı. Genel Kurul'dan geçerek yasalaşma sürecini tamamlayan ve Resmi Gazete ile yürürlüğe giren emeklilikte yaşa takılanlar yasası ile 3600 EYT son durum merak ediliyor. Emekli Sandığı, SSK, BAĞKUR emekli adayları, 1999 öncesi şartlarda yaş sınırına dönülecek mi merak ediyor. Peki, EYT 3600 günü kapsıyor mı? İşte, 3600 emeklilik tablosu ile kadın-erkek yaş şartı…

3600 EYT SON DURUM 3 Mart 2023 | Kanun metni Resmi Gazete’de! 3600 EYT emeklilik şartları değişti mi, kısmi emeklilik kapsamda mı?

EYT SON DAKİKA HABERİ: YASA RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28 Şubat 2023 Salı günü açıldı. Meclis'in ilk gündem maddesi emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan EYT düzenlemesi oldu.

Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda oylandı ve yasalaştı. Ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. EYT düzenlemesi Başkan Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayınlandı ve emeklilik başvuru süreci de başladı.

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3600 EYT SON DURUM 3 Mart 2023 | Kanun metni Resmi Gazete’de! 3600 EYT emeklilik şartları değişti mi, kısmi emeklilik kapsamda mı?

EYT ŞARTLARI PAYLAŞILDI!

EYT düzenlemesinde ilk nokta 8 Eylül 1999 tarihi. Emeklilik için yaş şartının kaldırılması ardından prim günü ve sigortalılık süresi mevcut mevzuattaki gibi kalacak.

Buna göre SSK'lı EYT'liler 5000-5975 gün arasında değişen şartlarda emekli olabilecek.

3600 EYT SON DURUM 3 Mart 2023 | Kanun metni Resmi Gazete’de! 3600 EYT emeklilik şartları değişti mi, kısmi emeklilik kapsamda mı?

SSK EMEKLİLİK TABLOSU 2023

ERKEKLER

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

09.09.1976 ve öncesi - 25 - 5000
09.09.1976-23.05.1979 - 25 - 5000
24.05.1979-23.11.1980 - 25 - 5000
24.11.1980-23.05.1982 - 25 - 5075
24.05.1982-23.11.1983 - 25 - 5150
24.11.1983-23.05.1985 - 25 - 5225
24.05.1985-23.11.1986 - 25 - 5300
24.11.1986-23.05.1988 - 25 - 5375
24.05.1988-23.11.1989 - 25 - 5450
24.11.1989-23.05.1991 - 25 - 5525
24.05.1991-23.11.1992 - 25 - 5600
24.11.1992-23.05.1994 - 25 - 5675
24.05.1994-23.11.1995 - 25 - 5750
24.11.1995-23.05.1997 - 25 - 5825
24.05.1997-23.11.1998 - 25 - 5900
24.11.1998-09.09.1999 - 25 - 5975

3600 EYT SON DURUM 3 Mart 2023 | Kanun metni Resmi Gazete’de! 3600 EYT emeklilik şartları değişti mi, kısmi emeklilik kapsamda mı?

KADINLAR

İşe Başlama Tarihi - Sigortalılık Süresi - Prim Günü

01.04.1981 ve öncesi - 20 - 5000

01.04.1981-08.09.1981 - 20 - 5000

09.09.1981-23.05.1984 - 20 - 5000

24.05.1984-23.05.1985 - 20 - 5000

24.05.1985-23.05.1986 - 20 - 5075

24.05.1986-23.05.1987 - 20 - 5150

24.05.1987-23.05.1988 - 20 - 5225

24.05.1988-23.05.1989 - 20 - 5300

24.05.1989-23.05.1990 - 20 - 5375

24.05.1990-23.05.1991 - 20 - 5450

24.05.1991-23.05.1992 - 20 - 5525

24.05.1992-23.05.1993 - 20 - 5600

24.05.1993-23.05.1994 - 20 - 5675

24.05.1994-23.05.1995 - 20 - 5750

24.05.1995-23.05.1996 - 20 - 5825

24.05.1996-23.05.1997 - 20 - 5900

24.05.1997-23.05.1998 - 20 - 5975

24.05.1998-23.05.1999 - 20 - 5975

24.05.1999-08.09.1999 - 20 – 5975

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