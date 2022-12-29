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Haberler Yaşam 3600 gün EYT kapsamında mı? EYT'de 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, yaş tablosu nasıl?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:50

3600 gün EYT kapsamında mı? EYT'de 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, yaş tablosu nasıl?

Yılbaşından bu yana heyecanla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar yasası geçtiğimiz gün başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Yaş sınırı kalkarken EYT şartları arasında sadece 5.000 prim gününü doldurmak yer aldı. Ancak bir de bu rakamın altında gününü dolduran emekli adayları bulunuyor. Eksik primi olan ve kısmi emeklilik imkanından yararlanmak için 3600 gün prim dolduran vatandaşlar soruyor: 3600 gün EYT kapsamında mı? Araştırmalar hız kazandı. Peki, 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, 3600 gün EYT kapsamında mı? İşte, detaylar…

3600 gün EYT kapsamında mı? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, yaş tablosu nasıl?

3600 gün EYT kapsamında mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Kısmi emeklilikten yararlanmak isteyen vatandaşlar yaş sınırının geriye çekilip çekilmediği konusunda araştırmalara başladı. 1999 öncesinde kadınlarda 50 erkeklerde 55 olan yaş sınırı daha sonra kadınlarda 58 erkeklerde 60 yaşa çıkarılmıştı. Peki, 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik EYT kapsamında mı? İşte, 3600 emeklilik EYT yaş tablosu…

3600 gün EYT kapsamında mı? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, yaş tablosu nasıl?

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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3600 gün EYT kapsamında mı? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, yaş tablosu nasıl?

EYT EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

8 Eylül 1999 düzenlemesi öncesindeki şartlar emeklilik için yaş şartı olmaksızın uygulanacak:

SSK (4A) için;

5.000 gün primi tamamlamak,

Erkeklerde 25, kadınlarda 20 yıl sigortalılık süresini doldurmak

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı için;

Erkeklerde 9.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresi

Kadınlarda 7.200 prim günü ve 20 yıl sigortalılık süresi şartlarını sağlayan vatandaşlar emeklilik başvurularını yapacak.

3600 gün EYT kapsamında mı? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, yaş tablosu nasıl?

3600 GÜN İLE EYT'Lİ OLUNUR MU?

3600 prim günü SSK'lılar için kısmi emeklilik yanı yaştan emeklilik fırsatı sunuyor. 8 Eylül 1999 öncesinde emeklilik şartlarında 3600 günden kısmi emeklilik uygulanıyordu.

1999 düzenlemesi öncesinde 3600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresi ile kadınlar 50 yaş ve üstü, erkekler 55 yaş ve üstünde kısmi emekli oluyordu.

3600 gün EYT kapsamında mı? EYT’de 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, yaş tablosu nasıl?

Şu anki mevzuaata göre kısmi emeklilik için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı var. Ancak EYT yasası yaş şartını değiştirebilir.

Şartlar 1999 öncesinde döndüğü takdirde yasayla birlikte 3600 prim gününü dolduran vatandaşlar da 50-55 yaş şartını sağladıklarında emekli olabilecek.

Detaylı açıklamanın gelmesi bekleniyor.

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