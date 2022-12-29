Haberler Yaşam 3600 gün EYT kapsamında mı? EYT'de 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, yaş tablosu nasıl?

Giriş Tarihi: 29.12.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 09:50

Yılbaşından bu yana heyecanla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar yasası geçtiğimiz gün başkan Erdoğan tarafından duyuruldu. Yaş sınırı kalkarken EYT şartları arasında sadece 5.000 prim gününü doldurmak yer aldı. Ancak bir de bu rakamın altında gününü dolduran emekli adayları bulunuyor. Eksik primi olan ve kısmi emeklilik imkanından yararlanmak için 3600 gün prim dolduran vatandaşlar soruyor: 3600 gün EYT kapsamında mı? Araştırmalar hız kazandı. Peki, 3600 günden emekli olunur mu, kısmi emeklilik nedir, 3600 gün EYT kapsamında mı? İşte, detaylar…