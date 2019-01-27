38 yıl sonra buluştular! Tekmil verip, şınav çektiler...

Buluşmanın organize edilmesini sağlayan Ali Çorapçı, "Askerden sonra irtibatı koparmadığım Mehmet Yılmaz ve askeri birlikte yazıcılık görevi yapan Uğur Çetin aracılığıyla ekibi bir araya toplama fikri doğdu. Yazışmalar sonucu 25 arkadaşı bir araya topladık. Türkiye'nin dört köşesinden arkadaşlar kalkıp Ümraniye'ye geldi. 38 yıl önce nasıl bir heyecan yaşadıysak buluştuğumuz gün de aynı heyecanı yaşadık. Geçen sürede 4 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yıllar snra yine vatan millet ve bayrak altında bir araya geldik. Geçmişte hayatın tozpembe yıllarındaydık. Annemizden, babamızdan uzak kaldığımız yıllardı. Burada arkadaşlarımızla kardeşliği, dostluğu öğrendik, birbirimizi her zaman sevdik" dedi.