Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • 38 yıl sonra buluştular! Tekmil verip, şınav çektiler...

38 yıl sonra buluştular! Tekmil verip, şınav çektiler...

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 27.01.2019 14:17 Güncelleme Tarihi: 27.01.2019 14:24
38 yıl sonra buluştular! Tekmil verip, şınav çektiler...

'da yıllar sonra müthiş bir buluşma gerçekleşti. Çanakkale Geyikli'de 38 yıl önce 4. Deniz Piyade Taburu'nda askerlik yapan arkadaşlar, sosyal medya üzerinden haberleşerek İstanbul'da bir araya geldi. O dönemdeki komutanları Astsubay Çavuş Hayati Aydın tarafından içtimaya çekilip, şınav çektirilen asker arkadaşları, 38 yıl önceki heyecanı yaşadıklarını belirterek, "Şu an askere alsalar seve seve Fırat'ın doğusuna gider görev yaparız " dediler.

38 yıl sonra buluştular! Tekmil verip, şınav çektiler...

Sosyal medya, 38 yıl önce Çanakkale'nin Geyikli ilçesinde birlikte görev yapan askerler arkadaşları bir araya getirdi. Rizeli Ali Çorapçı, Mehmet Yılmaz ve Uğur Çetin'in yazışmaları sonucu 1981'de Geyikli 4. Deniz Piyade Taburu'nda görev yapan Astsubay Çavuş Hayati Aydın ile 25 asker Ümraniye'deki Rize Çayevil Dernekleri Federasyonu binasında bir araya geldi. Vatani görevini yaparken birçok şeyi paylaşan ve teskerelerini aldıktan sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hayatlarını sürdüren asker arkadaşları buluşmada duygulu anlar yaşadı. Aradan geçen 38 yılın ardından ilk kez buluşan arkadaşlar askerlik anılarını paylaşıp hasret giderdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
38 yıl sonra buluştular! Tekmil verip, şınav çektiler...

Rizeli Ali Çorapçı, Mehmet Yılmaz ve Uğur Çetin'in yazışmaları sonucu 1981'de Geyikli 4. Deniz Piyade Taburu'nda görev yapan Astsubay Çavuş Hayati Aydın ile 25 asker Ümraniye'deki Rize Çayevil Dernekleri Federasyonu binasında bir araya geldi.

38 yıl sonra buluştular! Tekmil verip, şınav çektiler...

Vatani görevini yaparken birçok şeyi paylaşan ve teskerelerini aldıktan sonra Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hayatlarını sürdüren asker arkadaşları buluşmada duygulu anlar yaşadı.

38 yıl sonra buluştular! Tekmil verip, şınav çektiler...

Aradan geçen 38 yılın ardından ilk kez buluşan arkadaşlar askerlik anılarını paylaşıp hasret giderdi.

38 yıl sonra buluştular! Tekmil verip, şınav çektiler...

Buluşmanın organize edilmesini sağlayan Ali Çorapçı, "Askerden sonra irtibatı koparmadığım Mehmet Yılmaz ve askeri birlikte yazıcılık görevi yapan Uğur Çetin aracılığıyla ekibi bir araya toplama fikri doğdu. Yazışmalar sonucu 25 arkadaşı bir araya topladık. Türkiye'nin dört köşesinden arkadaşlar kalkıp Ümraniye'ye geldi. 38 yıl önce nasıl bir heyecan yaşadıysak buluştuğumuz gün de aynı heyecanı yaşadık. Geçen sürede 4 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Yıllar snra yine vatan millet ve bayrak altında bir araya geldik. Geçmişte hayatın tozpembe yıllarındaydık. Annemizden, babamızdan uzak kaldığımız yıllardı. Burada arkadaşlarımızla kardeşliği, dostluğu öğrendik, birbirimizi her zaman sevdik" dedi.

38 yıl sonra buluştular! Tekmil verip, şınav çektiler...

ASTSUBAY AYDIN: ASKERLİK İNSANLARI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Geyikli'deki Tabur'da astsubay çavuş olarak görev yapan ve bu buluşmada komutanlık görevini yapan Hayati Aydın, "1981 yılında Astsubay Çavuştum. İlk görevimdi. Emekli olduktan sonra güvenlik şirketlerinde çalıştım ve sonrasında da güvenlik şirketi kurdum. Görev yaptığımız Geyikli Karargâh Destek Bölüğü marhumiyet bölgesi olduğu için askerler birbirlerine çok bağlıydı. Kolay kolay kopamadıklarını 38 yıl sonra gösterdiler" diye konuştu.

BİZE ULAŞIN