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38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…
Giriş Tarihi: 20.01.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 20.01.2024
10:45
38 yıldır nüfusta kadın gözüküyor: Yıllarca erkek olduğumu ispatlamaya çalıştım…
Giresun'da yaşayan 52 yaşındaki Kumral Bodur, memurunun hatası nedeniyle nüfusa kadın olarak kaydedildi. Tam 38 yıldır hukuk mücadelesi veren Bodur, evlense de resmi nikah kıyamadığını söyledi. Yıllardır erkek olduğunu kanıtlamaya çalışan Bodur, mahkemeden gelen kararla bir kez daha şoka girdi!