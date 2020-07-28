4 arkadaşının şehit düştüğü kazadan yaralı kurtulan asker: 'Şoför kendimi feda ediyorum' dedi

BABA: DEVLETİMİZ GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Baba Ali Tüysüz ise, kaza olduktan sonra ilk olarak olay yerine gelen aile kendilerinin olduklarını kaydederken, "Vardığımızda şehitlerimiz vardı. Askerlerimiz hastanedeydi. Devletin tüm kurumları, hepsi geldiler. Hepsine teşekkür ederim. Gerçekten devlet, askerleri için görevini yerine getirdi. Bana göre fazlasıyla da yaptılar" diye konuştu.