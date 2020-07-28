4 arkadaşının şehit düştüğü kazadan yaralı kurtulan asker: 'Şoför kendimi feda ediyorum' dedi

"KOLTUKLARDAN TUTUNDUK"
Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra taburcu olan Er Veysel Tüysüz, kaza anında yaşananları anlattı. Tüysüz, "Rampadan aşağı doğru indik, şoför 'fren patladı herkes arka tarafa kaçsın' dedi. El frenini çekti, el freni elinde kaldı. Vites düşürmek istedi, vites kolu da elinde kaldı. Sonrasında biz orta tarafa geçtik, koltuklardan tutunduk. Sonrasında aracı devirdi. Devirdikten birkaç dakika sonra araç durdu. Aşağı indik, arkadaşlarımızı kurtarmaya çalıştık. 4 şehit arkadaşlarımız vardı. Onları çıkarttık, hastaneye kaldırıldık. 2 şoförümüz de hayatını kaybetti. Sonra vatandaşlar geldi, yardıma koştular. Arkadaşlarımız yardıma geldi. Devletimiz yanımızdaydı. Hastanede hiç gitmediler yanımızdan" dedi.