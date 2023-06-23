Haberler Yaşam 4 kişi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Eve tek tek geldiler sonra da…

Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:06

4 kişi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Eve tek tek geldiler sonra da…

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişmeler… İzmir'de Saparmurat Haliyev, sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova (28) ve erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürdükten sonra 160 parçaya ayırdı. Günlerce derin dondurucuda sakladı… Polis ekiplerinin 30 saatlik çalışması ile saklandığı inşaatta yakalandı. Tüyler ürperten vahşeti polise tek tek anlattı… İşte o kan donduran ifade: Sevgilim Gülkamar'a olaydan önce 'beni aldatırsan seni de kızlarını da keserim' demiştim. Beni aldattı. Bu yüzden cinayetleri işledim. Eve hepsi ayrı ayrı geldi. Sonra da…