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Haberler Yaşam 4 kişi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Eve tek tek geldiler sonra da…
Giriş Tarihi: 23.06.2023 09:06 Güncelleme Tarihi: 23.06.2023 09:06

4 kişi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Eve tek tek geldiler sonra da…

Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişmeler… İzmir'de Saparmurat Haliyev, sevgilisi Gülkamar Hanymova ile kızları Leyla Geldiyazova (30) ile Laçin Geldiyazova (28) ve erkek arkadaşı Ruslan Kerimov'u öldürdükten sonra 160 parçaya ayırdı. Günlerce derin dondurucuda sakladı… Polis ekiplerinin 30 saatlik çalışması ile saklandığı inşaatta yakalandı. Tüyler ürperten vahşeti polise tek tek anlattı… İşte o kan donduran ifade: Sevgilim Gülkamar'a olaydan önce 'beni aldatırsan seni de kızlarını da keserim' demiştim. Beni aldattı. Bu yüzden cinayetleri işledim. Eve hepsi ayrı ayrı geldi. Sonra da…

Ceyhan TORLAK
4 kişi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Eve tek tek geldiler sonra da…

İzmir Bayraklı'daki vahşet, Türkiye'yi sarstı. İhbar üzerine belirtilen adrese giden ekipler Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov'un derin dondurucu ve buzdolabındaki cansız bedenleriyle karşılaştı.

4 kişi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Eve tek tek geldiler sonra da…

Kan donduran cinayeti işleyen katili yakalamak için düğmeye basıldı.

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4 kişi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Eve tek tek geldiler sonra da…

BAKICILIK YAPIYORMUŞ

Polis, cinayetleri işlediği değerlendirilen Gülkamar Hanymova'nın erkek arkadaşı Türkmenistan uyruklu 60 yaşındaki Saparmurat Haliyev'i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

4 kişi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Eve tek tek geldiler sonra da…

Anne Hanymova ile kızlarının Türkiye'ye 2019 yılında geldikleri, İzmir'de bakıcılık yaptıkları anlaşıldı.

4 kişi öldürüp derin dondurucuda saklamıştı! İzmir kasabı Saparmurat Haliyev’in kan donduran ifadesi: Eve tek tek geldiler sonra da…

Cesedi bulunanlardan Ruslan Kerimov'un ise Leyla Geldiyarova'nın erkek arkadaşı olduğu, şüpheli Haliyev'in de bu kişilerle aynı evde yaşadığı vurgulandı.

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