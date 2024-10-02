Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 02.10.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 12:47

4 köpeğin saldırısına uğrayan köpek telef oldu: Sahibi ise yaralandı!

Olay Samsun'da meydana geldi. Sahipli 4 köpeğin saldırısında 'Lily' isimli Cocker Spaniel cinsi köpeği ölen, onu kurtarmak isterken kendisi de yaralanan 27 yaşındaki Rabia Durmuş, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. Köpeklerin sahibi H.A.'nın adalet önünde hesap vermesi isteyen Durmuş, "Bu köpeklerin gerçek bir hayvansever insanlara verilmesini istiyorum. İyi yetiştirilmediğini, saldırgan olarak yetiştirildiğini biliyorum" dedi. İşte detaylar…

DHA
4 köpeğin saldırısına uğrayan köpek telef oldu: Sahibi ise yaralandı!

Olay, 28 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Rabia Durmuş, 1,5 yıl önce barınaktan sahiplendiği 'Lily' isimli 8 yaşındaki Cocker Spaniel cinsi köpeğini gezdirmek için dışarı çıkardı. Çimenlik alanda olduğu sırada H.A.'ya ait 1 Kangal ve 3 Rottweiler cinsi köpek, koşarak gelip Lily'e saldırarak öldürdü. Bu sırada köpeğini kurtarmak isteyen Rabia Durmuş ise sol bileğinden ısırıldı.

4 köpeğin saldırısına uğrayan köpek telef oldu: Sahibi ise yaralandı!

Durmuş, çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Emniyete götürülen H.A. ifadesinde, "3 köpeğimin tasması vardı, diğerinin yoktu. Yeşillik alanda köpeklerin tasmalarını çıkardım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
4 köpeğin saldırısına uğrayan köpek telef oldu: Sahibi ise yaralandı!

Kadının köpeği kendi alanımıza girdiği için benim köpeklerim onun köpeğine saldırdı. Ben hemen yanlarına koştum. Kurtarmak istedim ama hepsi saldırınca zorlandım. Köpeklerden biri kadının koluna diş attı.

4 köpeğin saldırısına uğrayan köpek telef oldu: Sahibi ise yaralandı!

Köpekler 7-8 senedir bende. Şu ana kadar kimseyi ısırmadı. Bu sebeple ağızlık takmadım. Benim alanımı korumak isterken saldırmış olabilirler" dedi. H.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

4 köpeğin saldırısına uğrayan köpek telef oldu: Sahibi ise yaralandı!

"DIŞARIDAN YARDIM DİLENDİM"

Rabia Durmuş ise saldırıyı anlatarak, "Köpeklerin üzerimize geldiğini gördük. Onlar üzerimize gelince Lily de istemsiz bir şekilde havlamaya başladı. Sonrasında zaten boğuşmalar başladı. Kangal, benim köpeğimin boynundan, diğer 3 Rottweiler de gövdesinden ısırmaya başladı. Birkaç dakika boyunca boğuşma devam etti. Köpeklerin sahibi hiç müdahale etmedi.

SON DAKİKA