Giriş Tarihi: 02.10.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024
12:47
4 köpeğin saldırısına uğrayan köpek telef oldu: Sahibi ise yaralandı!
Olay Samsun'da meydana geldi. Sahipli 4 köpeğin saldırısında 'Lily' isimli Cocker Spaniel cinsi köpeği ölen, onu kurtarmak isterken kendisi de yaralanan 27 yaşındaki Rabia Durmuş, tedavisinin ardından şikayetçi oldu. Köpeklerin sahibi H.A.'nın adalet önünde hesap vermesi isteyen Durmuş, "Bu köpeklerin gerçek bir hayvansever insanlara verilmesini istiyorum. İyi yetiştirilmediğini, saldırgan olarak yetiştirildiğini biliyorum" dedi. İşte detaylar…