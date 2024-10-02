4 köpeğin saldırısına uğrayan köpek telef oldu: Sahibi ise yaralandı!

"DIŞARIDAN YARDIM DİLENDİM"

Rabia Durmuş ise saldırıyı anlatarak, "Köpeklerin üzerimize geldiğini gördük. Onlar üzerimize gelince Lily de istemsiz bir şekilde havlamaya başladı. Sonrasında zaten boğuşmalar başladı. Kangal, benim köpeğimin boynundan, diğer 3 Rottweiler de gövdesinden ısırmaya başladı. Birkaç dakika boyunca boğuşma devam etti. Köpeklerin sahibi hiç müdahale etmedi.