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4 metre uzunluğunda! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Vinçle çıkarıldı
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
12:08
4 metre uzunluğunda! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Vinçle çıkarıldı
Familyasının ender rastlanan bir türü olan bu köpek balığı Türkiye kıyılarına vurdu. 4 metre uzunluğunda olan 6 solungaçlı köpek balığı vinçle denizden çıkarıldı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise köpek balığı üzerinde yaptığı incelemelerin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.