4 metre uzunluğunda! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Vinçle çıkarıldı

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

İncelemelerde, dip trolü ile avlanması sonucu açık denizde telef olduğu değerlendirilen köpek balığının 4 metre 10 santim uzunluğunda ve dişi olduğu belirlendi. Kıyıya vuran köpek balığı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Deniz Ayas, "Mersin'de kayalıkların dış cephesine ölü olarak vuran köpek balığı türü 'hexanchusgriseus' dediğimiz nesli tehlike altında olan bir tür. Türkçe ismi 6 solungaçlı cam göz" dedi.