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Haberler Yaşam 4 metre uzunluğunda! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Vinçle çıkarıldı
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:04 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 12:08

4 metre uzunluğunda! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Vinçle çıkarıldı

Familyasının ender rastlanan bir türü olan bu köpek balığı Türkiye kıyılarına vurdu. 4 metre uzunluğunda olan 6 solungaçlı köpek balığı vinçle denizden çıkarıldı. Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas ise köpek balığı üzerinde yaptığı incelemelerin ardından dikkat çeken ifadeler kullandı.

Bekir COŞKUN
4 metre uzunluğunda! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Vinçle çıkarıldı

Mersin'de Doğu Akdeniz'de telef olduktan sonra sürüklendiği değerlendirilen 4 metre 10 santim boyundaki nesli tehlike altına olan 6 solungaçlı cam göz köpek balığı kıyıya vurdu. Köpek balığı vinçle denizden çıkarıldı.

4 metre uzunluğunda! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Vinçle çıkarıldı

Doğu Akdeniz'de öldükten sonra sürüklenen nesli tehlike altında olan derin deniz türü canlılarından 6 solungaçlı cam göz köpek balığı Akdeniz ilçesi Çamlıbel Balıkçı Barınağı kıyısına vurdu.

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4 metre uzunluğunda! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Vinçle çıkarıldı

Telef olan köpek balığını gören balıkçılar durumu belediye yetkililerine bildirdi. Yetkililer, Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas'la birlikte inceleme yaptı.

4 metre uzunluğunda! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Vinçle çıkarıldı

NESLİ TEHLİKE ALTINDA

İncelemelerde, dip trolü ile avlanması sonucu açık denizde telef olduğu değerlendirilen köpek balığının 4 metre 10 santim uzunluğunda ve dişi olduğu belirlendi. Kıyıya vuran köpek balığı ile ilgili bilgi veren Prof. Dr. Deniz Ayas, "Mersin'de kayalıkların dış cephesine ölü olarak vuran köpek balığı türü 'hexanchusgriseus' dediğimiz nesli tehlike altında olan bir tür. Türkçe ismi 6 solungaçlı cam göz" dedi.

4 metre uzunluğunda! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Vinçle çıkarıldı

Balığın koruma altında olan bir tür olduğunu ve satışının yasak olduğunu belirten Ayas, "Dişi bir birey. Yaklaşık 410 santimetre boyunda. 600-700 kilo ağırlığında olduğunu tahmin ediyoruz.

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