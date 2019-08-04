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  • 4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken...

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken...

'da inanılması zor bir olay yaşandı! Adana'da çalıştığı lojistik ve güvenlik hizmeti veren firmanın para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'yu çalıp kaçtıktan sonra yakalanıp tutuklanan güvenlik müdürü Burak Ekinci'nin (29), para verdiği akrabaları Hasan B. ve beraberindekiler, 43 bin lirayla tatile çıkarken yakalandı. Şüphelilerin ayrıca 81 bin lira değerinde altın ve 25 bin liralık cep telefonu satın aldıkları da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 04.08.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 04.08.2019 11:07
4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken...

Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Banka ve iş insanlarına ait Dolar ve Euro transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti firmasının güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle, 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2 çuvalı zırhlı araca yükleyen Ekinci, personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polise haber verdi.

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken...

Gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Burak Ekinci'nin paraları alıp, lüks otomobille kaçtığını saptadı. Plakası alınan otomobil, terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından kurulan özel ekip, soygunu planladıkları öne sürülen Atilla Can Ö., Mehmet G., Ahmet K., Engin K., Tuncay B. ve Abdulsamet B.'yi geçen ay içerisinde operasyonla yakaladı.

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4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken...

Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Atilla Can Ö., Mehmet G. ve Ahmet K. tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken...

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan Gökhan B. ve kardeşi Sercan B. de gizlendikleri evde yakalandı. Sorguları tamamlanan 2 kardeşten Sercan B., tutuklandı.

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken...

Gökhan B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak Ekinci de özel ekip tarafından 30 Temmuz günü Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken...

Ekinci sorgusunda, paranın 4 milyon 645 bin Euro'sunu iş birliği yaptığı Mehmet G. ve Hasan B.'ye verdiğini iddia etti. Kalan paradan da 20 bin Euro akrabası Jale E.'ye , 22 bin Euro Berkay E.'ye, 34 bin Euro mahalleden arkadaşı Serdal K.'ye, 22 bin Euro Tolga Y.'ye ve 5 bin Euro da gizlendiği evin sahibi Hasan Y.'ye verdiğini öne sürdü

4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken...

Ekinci para verdiğini kişilere, "Bu parayı size veriyorum. Eğer ben yakalanırsam avukat ve cezaevindeki özel ihtiyaçlarım için sizden geri isteyeceğim" dediğini kaydetti.

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