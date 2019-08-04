4 milyon 795 bin Euro'yu çalan güvenlikçinin akrabaları tatile giderken...

Olay, 25 Haziran'da Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Banka ve iş insanlarına ait Dolar ve Euro transferi yapan lojistik ve güvenlik hizmeti firmasının güvenlik müdürü Burak Ekinci, ekibiyle, 9 milyon Euro'nun transferini yapmak için harekete geçti. 9 çuvaldan içinde 4 milyon 795 bin Euro (yaklaşık 31,5 milyon lira) bulunan 2 çuvalı zırhlı araca yükleyen Ekinci, personele, "Bu paralarda eksik var gibi. Siz gidin diğer çuvalları getirin, ben bunları kontrol edeyim" dedi. Yukarı çıkan görevliler, geri indiklerinde Burak Ekinci'yi göremedi. Bir süre bekleyen personel, paraların çalındığını anlayınca polise haber verdi.