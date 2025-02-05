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4 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Gece Masalı, Bahar... TOTAL ve AB verileriyle dün akşam en çok ne izlendi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 07:16
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
07:18
4 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Gece Masalı, Bahar... TOTAL ve AB verileriyle dün akşam en çok ne izlendi?
4 Şubat 2025 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar izleyiciyle buluştu. Akşam kuşağında Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", ATV'de "Bir Gece Masalı", TV8'de "Survivor" ve Show TV'de "Bahar" gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. İzleyiciler, favori yapımlarının performansını ve izlenme oranlarını merak ederken, reyting sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 4 Şubat Salı reyting sıralaması belli oldu mu?