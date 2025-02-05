4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım seyredildi?

4 Şubat Salı akşamına ait reyting verileri, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki izleyici oranlarıyla yakından takip ediliyor. Dün gece ekrana gelen diziler, yarışmalar ve programlar seyircilerle buluşurken, her grupta izlenme sıralaması netleşti. Hangi yapımın en çok izlendiğini merak edenler sonuçları araştırmaya başladı. Günün en fazla izlenen programı, paylaşılan reyting listesiyle belli oldu. İşte, 4 Şubat Salı reyting sıralaması