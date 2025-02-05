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4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 22:25
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
22:25
4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu?
4 Şubat 2025 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar izleyiciyle buluştu. Akşam kuşağında Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", ATV'de "Bir Gece Masalı", TV8'de "Survivor" ve Show TV'de "Bahar" gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. İzleyiciler, favori yapımlarının performansını ve izlenme oranlarını merak ederken, reyting sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 4 Şubat Salı reyting sıralaması belli oldu mu?