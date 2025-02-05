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Haberler Yaşam 4 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 09:21 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 09:21

4 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

4 Şubat 2025 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar izleyiciyle buluştu. Akşam kuşağında Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", ATV'de "Bir Gece Masalı", TV8'de "Survivor" ve Show TV'de "Bahar" gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. İzleyiciler, favori yapımlarının performansını ve izlenme oranlarını merak ederken, reyting sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 4 Şubat Salı reyting sıralaması belli oldu mu?

4 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

4 Şubat Salı akşamına ait reyting verileri, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki izleyici oranlarıyla yakından takip ediliyor. Dün gece ekrana gelen diziler, yarışmalar ve programlar seyircilerle buluşurken, her grupta izlenme sıralaması netleşti. Hangi yapımın en çok izlendiğini merak edenler sonuçları araştırmaya başladı. Günün en fazla izlenen programı, paylaşılan reyting listesiyle belli oldu. İşte, 4 Şubat Salı reyting sıralaması

4 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

4 Şubat 2025 Salı günü televizyon kanallarında çeşitli diziler ve programlar izleyiciyle buluştu. Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", ATV'de "Bir Gece Masalı", TV8'de "Survivor" ve Show TV'de "Bahar " gibi yapımlar ekranlara geldi. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Geçen haftanın sıralaması şöyle:

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4 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1- Esra Erol'da

2-Bahar

3- Bir Gece Masalı

4 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?

AB REYTİNG SIRALAMASI

1-Bahar

2-Mehmed Fetihler Sultanı

3- Bahar (Özet)

4 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
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