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4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025
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4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
4 Şubat 2025 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar izleyiciyle buluştu. Akşam kuşağında Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", ATV'de "Bir Gece Masalı", TV8'de "Survivor" ve Show TV'de "Bahar" gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. İzleyiciler, favori yapımlarının performansını ve izlenme oranlarını merak ederken, reyting sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 4 Şubat Salı reyting sıralaması belli oldu mu?