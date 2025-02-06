Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam 4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?
Giriş Tarihi: 06.02.2025 00:31 Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 00:32

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

4 Şubat 2025 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar izleyiciyle buluştu. Akşam kuşağında Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", ATV'de "Bir Gece Masalı", TV8'de "Survivor" ve Show TV'de "Bahar" gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. İzleyiciler, favori yapımlarının performansını ve izlenme oranlarını merak ederken, reyting sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 4 Şubat Salı reyting sıralaması belli oldu mu?

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

4 Şubat Salı akşamına ait reyting verileri, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki izleyici oranlarıyla yakından takip ediliyor. Dün gece ekrana gelen diziler, yarışmalar ve programlar seyircilerle buluşurken, her grupta izlenme sıralaması netleşti. Hangi yapımın en çok izlendiğini merak edenler sonuçları araştırmaya başladı. Günün en fazla izlenen programı, paylaşılan reyting listesiyle belli oldu. İşte, 4 Şubat Salı reyting sıralaması

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

4 Şubat 2025 Salı günü televizyon kanallarında çeşitli diziler ve programlar izleyiciyle buluştu. Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", ATV'de "Bir Gece Masalı", TV8'de "Survivor" ve Show TV'de "Bahar " gibi yapımlar ekranlara geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Günlük yayınlanan Esra Erol'da programı Total grubunda zirvede yer alırken, yeni dizi Bahar güçlü bir çıkış yaptı. Atv'nin yeni dizisi Bir Gece Masalı da listede kendine yer buldu.

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

AB REYTİNG SIRALAMASI

AB grubunda Show TV'nin yeni dizisi Bahar birinci sıraya yükseldi. TRT1'in tarihi yapımı Mehmed Fetihler Sultanı ikinci sırayı alırken, Now TV'nin ana haber bülteni de listede yerini aldı.

4 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI! Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam reyting sonuçları birincisi kim oldu, hangi yapım?

ABC REYTİNG SIRALAMASI

ABC grubunda da Bahar zirveye oturdu. Mehmed Fetihler Sultanı tarih ve aksiyon severlerin ilgisini çekerken, Esra Erol'da gündüz kuşağında gösterdiği performansla listede kendine yer buldu.

SON DAKİKA