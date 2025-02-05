Haberler
Yaşam
4 Şubat reyting sonuçları listesi: Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 05.02.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025
11:26
4 Şubat reyting sonuçları listesi: Bir Gece Masalı, Bahar... Dün akşam en çok hangi yapım izlendi?
4 Şubat 2025 Salı günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı dizi ve programlar izleyiciyle buluştu. Akşam kuşağında Star TV'de "Sen Ağlama İstanbul", ATV'de "Bir Gece Masalı", TV8'de "Survivor" ve Show TV'de "Bahar" gibi yapımlar seyircilerin karşısına çıktı. İzleyiciler, favori yapımlarının performansını ve izlenme oranlarını merak ederken, reyting sonuçları büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki, 4 Şubat Salı reyting sıralaması belli oldu mu?